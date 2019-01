Les comarques gironines van tancar el 2018 amb una inflació de l'1,4%

L'Índex de Preus de Consum (IPC) va tancar el 2018 amb un augment de l'1,4% a les comarques gironines, segons les dades fetes públiques aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquesta taxa interanual és cinc dècimes més baixa que la que es va registrar al novembre, quan va ser de l'1,9%. En l'àmbit mensual, l'IPC entre novembre i desembre va baixar, també, en cinc dècimes. Els indicadors que més han contribuït a la inflació a Girona són l'habitatge, l'aigua, electricitat i gas i combustibles (3,8%), els restaurants i hotels (2%) i les comunicacions (1,8%). Els que menys han contribuït a l'IPC han estat el transport (0,3%), o els mobles i elements de la llar (0,6%). En l'àmbit català, l'IPC va ser, també, de l'1,4%.

L'Índex de Preus de Consum (IPC) a Catalunya va tancar el 2018 en un 1,4%, cinc dècimes menys que al novembre, segons l'INE. Al conjunt de l'Estat, els preus també es van moderar en el tram final de l'any, amb un IPC al desembre de l'1,2%, cinc dècimes per sota de la taxa interanual del novembre. Per mesos, l'índex de preus va baixar tres dècimes entre el novembre i el desembre a Catalunya, i quatre dècimes a Espanya. L'IPC de l'1,4% a Catalunya és el segon més alt a l'Estat, per darrere de les Canàries i igual que a Madrid. A més, és la tercera xifra més alta de l'any, per darrere de l'1,2% de l'abril i el 0,9% del gener passat.

L'INE destaca que els principals grups amb «influència negativa» que han contribuït a la disminució de la taxa anual de l'IPC han estat el transport, l'habitatge i els hotels, cafès i restaurants. D'altra banda, contribueixen positivament a l'IPC l'oci i la cultura.

Concretament, a Catalunya, els principals indicadors que més han baixat al desembre en l'àmbit interanual són els equips de telefonia (-16,5%), els equips audiovisuals, fotogràfics i de processament d'informació (-4,2%), els grans béns duradors d'oci i cultura (-1,8%), el transport (-0,7%) i els serveis recreatius, esportius i culturals (-0,4%).

En el sentit oposat, els indicadors que més han pujat de preu són els serveis postals (12%), l'electricitat, el gas i altres combustibles (5,6%), els serveis de telefonia (3,9%), les begudes alcohòliques (3,5%), els serveis d'allotjament (2,9%) o les assegurances (2,7%).



Tarragona, amb l'IPC més baix

Per altra part, l'Índex de Preus de Consum (IPC) va tancar el 2018 en un 1,3% a la demarcació de Tarragona, segons les dades publicades aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). La xifra és la més baixa de tot Catalunya, on l'IPC va tancar l'any passat en l'1,4%. La taxa interanual de l'1,3% del desembre del 2018 és sis dècimes més baixa que la registrada al mes de novembre, quan va ser de l'1,9%.