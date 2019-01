Crítiques a la moratòria de les urbanitzacions

El president dels aparelladors gironins, Miquel Vendrell, va criticar la moratòria anunciada per Urbanisme per replantejar les urbanitzacions projectades a la Costa Brava. Miquel Vendrell afirma que la decisió «no s'entén» quan són urbanitzacions previstes i permeses per planejaments aprovats per la mateixa comissió i tenint en compte que algunes d'aquestes han fet les tramitacions oportunes i tenen les llicències necessàries per desenvolupar els projectes. «Només ho entenc des de l'àmbit de període preelectoral», va concloure Vendrell.