Detenen els dos fundadors i nou persones més pel cas iDental

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha ordenat la detenció d'11 persones i diversos escorcolls, entre els quals a Girona, en el marc de la macrocausa que investiga el frau de les clíniques d'iDental. Dos dels arrestats són els fundadors de l'empresa i un d'ells es trobava al Regne Unit.

Als detinguts se'ls imputen delictes d'administració fraudulenta, pertinença a organització criminal, estafa continuada, apropiació indeguda, alçament de béns, falsedat documental i blanqueig de capitals.

Segons la investigació que dirigeix el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5, els sospitosos captaven fons d'inversors internacionals i entitats de crèdit amb l'aparent intenció de comprar i reflotar empreses en crisi. Però en realitat les descapitalitzaven i desviaven els fons per al seu enriquiment personal. La quantitat del que s'ha defraudat podria superar els 60 milions d'euros.

A més de les 11 detencions la passada matinada, agents de la UDEF també han practicat escorcolls a Madrid, Alacant, Múrcia, Granada, Girona i la Corunya.

Des de l'estiu passat, quan l'Audiència Nacional va assumir la instrucció del frau d'iDental, la investigació judicial ha perfilat altres fets delictius vinculats als últims administradors de les clíniques, perquè les persones detingudes van poder crear una estructura societària per obtenir fons a través d'empreses en crisi, en les quals invertien suposadament per reflotar-les.

No obstant això, el seu objectiu principal, segons els investigadors, era el seu propi enriquiment personal, a través dels fons desemborsats per diferents inversors nacionals i estrangers, ja sabien la inviabilitat econòmica d'aquestes inversions i que perjudicaven els treballadors, proveïdors i clients. La quantitat total del que s'ha defraudat podria superar els 60 milions d'euros.

TESTAFERROS, SOCIETATS PANTALLA I COMPTES PONT

En alguns casos, els investigats comptaven amb la connivència de treballadors d'entitats de crèdit que s'encarregaven de concedir els préstecs necessaris per fer les inversions. Els membres de l'organització descapitalitzaven progressivament les empreses i, a través de testaferros, societats pantalla i comptes pont, ocultaven la destinació final dels diners.

En el cas d'iDental, els investigats haurien enganyat els pacients, als qui feien contractar préstecs per finançar els seus tractaments dentals, amb suposats descomptes de fins al 80%, a costa d'inflar el pressupost basant-se en suposades subvencions d'organismes públics estatals inexistents i polítiques molt agressives de màrqueting.

Entre els detinguts figuren els dos fundadors del grup iDental, un dels quals ha estat detingut al Regne Unit amb la col·laboració de les autoritats britàniques. Segons sembla, aquesta persona estaria planejant implantar-hi noves clíniques odontològiques.

La macrocausa d'iDental va ser assumida per De la Mata l'estiu passat a causa de la magnitud de la investigació i al fet que afecta gairebé totes les comunitats autònomes, allà on l'empresa havia obert clíniques. El jutge ha decidit estructurar el cas obrint peces separades per a cadascun dels processos de denúncia incoats --siguin individuals o grupals-- i ja en sumen més de 1.500, totes per presumptes delictes d'estafa continuada, apropiació indeguda, falsedat documental, administració fraudulenta, lesions, contra la salut pública, alçament de béns i blanqueig de capitals.

Però a més, segons les fonts jurídiques consultades per Europa Press, el magistrat també ha obert una peça separada per a cadascuna de les víctimes i, sense que s'hagi efectuat encara un recompte total d'afectats, ja en són més de 8.000.

