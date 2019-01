Girona registra la xifra de blocs de pisos acabats més baixa dels últims 30 anys

La construcció a les comarques gironines ha «punxat» durant el 2018. Segons recull l'estadística del Col·legi d'Aparelladors, l'any passat arreu del territori es van acabar 1.549 habitatges –entre els de nova construcció i les rehabilitacions-, 297 menys que el 2017 quan en van ser 1.846. És el primer cop que les xifres reflecteixen un descens des de l'any 2014. La situació encara es més geu si s'nalitzen les dades d'edificis de pisos -construccions plurifamiliars- que han registrat la xifra més baixa des de 1987, fa més de 30 anys.

Malgrat aquestes nefastes xifres per al 2018, el president dels aparelladors gironins, Miquel Vendrell, assegura que aquest descens no indica una «frenada important» perquè durant l'any ha augmentat un 6,5% la contractació d'habitatges nous. Per això, auguren que el 2019 se situarà en les mateixes xifres que el darrer any o, fins i tot, hi pot haver un augment.

La davallada és especialment evident en la construcció d'habitatges nous, tant plurifamiliars com unifamiliars, on el descens ha estat del 36%. Al llarg del 2018, s'han acabat les obres de 651 immobles, 365 menys que l'any anterior quan en van ser 1.016. Vendrell admet que el ritme de construcció no ha anat «com s'esperaria» però assegura que tampoc és una dada especialment preocupant si es posa al costat de les noves contractacions, que han augmentat un 6,5%.

En aquest àmbit, durant el 2018 hi ha hagut 1.276 contractacions d'obra nova, 78 més que l'any anterior. A més, el president dels aparelladors subratlla que també augmenten els metres quadrats per pis, és a dir, que es preveuen construir habitatges més grans.

Durant els anys de crisi en el sector, les rehabilitacions han estat el motor en la construcció. L'estadística del 2018, però, detecta una desacceleració en el ritme de creixement. Aquest darrer any s'han acabat 898 obres de rehabilitació i el 2017 en van ser 830. Al costat de les dades de la feina acabada, també hi ha la contractació que el 2018 ha estat per a 1.298 immobles, un 4% menys que el 2017 quan en van ser 1.354.



Múltiples factors com a causa

Segons Vendrell, hi ha múltiples factors que explicarien aquesta desacceleració com la revitalització de la nova construcció o la manca d'ofertes adequades al mercat que interessin els promotors. El president subratlla que han augmentat els preus tant dels pisos com dels lloguers i que això fa que, per als inversors, pugui resultar menys atractiu rehabilitar edificis existents perquè el marge de benefici és ara inferior.

El president, però, sosté que tenint en compte el nombre global de contractacions fetes, esperen que aquest 2019 la construcció a la demarcació es mantingui en xifres similars al 2018 o, fins i tot, creixi una mica. Tot i això, està lluny dels entre 3.000 i 4.000 nous immobles que, segons els aparelladors, s'haurien de construir a la demarcació anualment.

L'estadística conclou que aquells municipis on més s'hi ha construït el 2018 són els del litoral. De fet, les comarques que acumulen més construccions noves són l'Alt Empordà (18%), el Baix Empordà (31%) i la Selva (15%). Vendrell apunta que això sobretot per l'interès en habitatges de segona residència tant d'estrangers com de persones del país amb un alt poder adquisitiu.