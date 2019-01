Els taxistes demandaran Uber, Cabify i l'Estat per estafa

El portaveu de l'associació de Taxistes Élite, Alberto Tito Álvarez, i l'advocat de la Plataforma Integral del Taxi i assessor d'Élite, Elpidio José Silva, van anunciar que aquesta setmana presentaran una demanda civil per competència deslleial a Uber i Cabify; una querella per possibles delictes de manipulació del preu mitjançant l'engany, el blanqueig de capitals, frau de llei i estafa massiva contra els responsables de les companyies i a mitjà termini una altra per possibles danys patrimonials contra l'Estat per «omissió essencial» en el control de l'activitat de les dues empreses. D'altra banda, Alberto Álvarez es va mostrar confiat que la Generalitat acabi incloent la precontractació i Silva va avisar que els taxistes no acceptaran que aquesta sigui inferior a 24 hores.