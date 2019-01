Així afectarà la reestructuració de la plantilla de CaixaBank a la demarcació de Girona

A Girona CaixaBank prevue tancar 17 oficines el que repercutirà en la pèrdua de 66 llocs de treball.

La Comunitat de Madrid és la més afectada per l'ajust de plantilla plantejat aquest dijous per CaixaBank, ja que el banc vol reduir allà 477 llocs de treball del total de 2.157 contemplats a tot Espanya, segons documentació lliurada avui per l'empresa a la qual ha tingut accés Efe.

Andalusia és la segona comunitat més afectada, amb un total de 391 persones, i el tercer lloc l'ocupa la Comunitat Valenciana, amb 238.

Catalunya és la quarta comunitat més afectada, ja que encara que l'ajust no afecta a la província de Barcelona sí s'ha detectat un excedent de plantilla de 165 persones en les altres tres províncies, i la cinquena autonomia per ordre d'afectació és Canàries, amb 159 persones.