Ernest Plana, reelegit president de la patronal gironina Foeg

Ernest Plana ha estat reelegit president de la patronal gironina Foeg per quatre anys més amb una junta "renovada". La patronal ha celebrat eleccions aquest dijous amb una única llista liderada per Plana. El president ha assegurat durant la seva proclamació que l'objectiu és seguir amb la tasca dels últims sis anys però també aplicar el full de ruta aprovat durant l'acte de celebració del 30è aniversari de l'entitat.

El document reclama continuar treballant per resoldre els problemes que afecten la competitivitat de les empreses però també potenciar la formació professional i, en l'àmbit d'infraestructures, la necessitat de tenir un baixador de l'aeroport així com accelerar les obres pendents a les carreteres. La patronal té actualment més de 15.000 empreses, la meitat de les que hi ha a la demarcació. "Un dels reptes és créixer encara més", ha dit.

Plana va assumir per primera vegada el càrrec en substitució de Jordi Comas, que va morir el novembre de 2012. A les eleccions de 2014 va presentar la seva candidatura i va guanyar. Ara ha revalidat un nou mandat de quatre anys amb una junta "renovada" que tindrà com a vicepresidents Miquel Gotanegra i Eduard Ayach i com a tresorer, Jesús Ausín.