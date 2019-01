Calvet anuncia un paquet de mesures urgents per tenir més habitatge públic

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va anunciar ahir que la Generalitat aprovarà un decret llei durant el primer trimestre de l'any que inclourà un paquet de mesures urgents per augmentar el parc d'habitatge públic a Catalunya. En un comunicat, el departament va detallar que aquesta iniciativa persegueix tres objectius: combatre el dèficit d'habitatges de protecció pública de lloguer, tant de promoció pública com privada; activar nous mecanismes per frenar desnonaments i protegir els que estan en situació d'emergència habitacional, i promoure una «moderació» dels preus de l'habitatge.

Una de les mesures que s'adoptaran, va explicar, serà la qualificació permanent dels habitatges, que implicarà que tots els habitatges que estiguin situats en terra de reserva de protecció pública -ho estableix el planejament urbanístic- no es posaran al lliure mercat sota cap concepte.