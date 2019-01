El Banc d'Espanya deixarà d'emetre bitllets de 500 euros el proper 27 de gener

Els bitllets de 500 euros deixaran d'emetre's pel Banc d'Espanya el proper 27 de gener de 2019, però seguiran sent de curs legal, de manera que podran seguir circulant i utilitzant-se com a mitjà de pagament i dipòsit de valor, segons va anunciar el Banc Central Europeu (BCE). D'aquesta manera, una mica més de 500 milions de bitllets deixaran de circular a la Unió Europea, tot i que mantindran indefinidament el seu valor i podrà canviar-se als bancs centrals nacionals de la zona de l'euro en qualsevol moment.

A partir d'aquesta data, disset dels dinou bancs centrals nacionals de la zona de l'euro deixaran d'emetre bitllets de 500 euros, encara que per assegurar una transició fluida i per motius logístics, el Deutsche Bundesbank i l'Oesterreichische Nationalbank continuaran emetent els bitllets fins al 26 d'abril de 2019.

Però, què passa si tenim els coneguts bitllets com a Bin Laden? Tranquils. No ens hem de preocupar perquè segons assegura el BCE, els bitllets de 500 seguiran sent de curs legal i es podran seguir utilitzant com a mitjà de pagament i dipòsit de valor, és a dir, per comprar i guardar. Igualment, els bancs, les oficines de canvi i altres empreses interessades podran tornar a posar en circulació els bitllets de 500 euros quan ho desitgin.

L'únic que succeeix és que si arriben al sistema bancari, les entitats financeres han de procedir a retirar-los de la circulació, segons assegura Juan Fernando Robles, professor de Finances i Banca, que, al mateix temps, destaca que aquesta mesura adoptada pel BCE té com a objectiu evitar el blanqueig de capitals, el frau fiscal, el tràfic d'armes o drogues, així com el finançament del terrorisme.

A Espanya, Hisenda fa anys que lluita contra aquest tipus de fraus, ja que aquests bitllets morats es van fer molt populars durant els anys previs a la crisi econòmica, arribant al punt que a Espanya circulaven un de cada quatre bitllets que es movien per tot Europa.

Els experts apunten a una possible desaparició dels diners en efectiu a causa que en països com Dinamarca, Suècia i Noruega més del 90% de les compres ja es realitzen amb targeta o dispositius mòbils. Tot i que, tal com manifesta Robles, països com Alemanya són els que més reticents s'han mostrat a l'eliminació dels bitllets de 500 euros a causa que és un dels països europeus que més utilitza els diners en metàl·lic. Així mateix, el país germànic es va mostrar bastant reticent a altres mesures proposades pel BCE com la de retirar les monedes d'un i dos cèntims, segons assegura Robles.

«En un termini de 15 a 20 anys, els diners en efectiu podrien desaparèixer totalment, ja que les noves generacions són més partidàries d'usar targetes i realitzar totes les seves transaccions de forma digital», destaca.



El de 200, el proper

A causa d'aquesta caiguda de l'ús de bitllets, els bancs han deixat de sol·licitar-los al BCE, que ha anat reduint-ne la impressió de nous. Segons les dades del Banc Central Europeu, a data de novembre de 2018 només circulaven a territori europeu al voltant de 254 milions de bitllets de 200 euros; mentre que els bitllets de 500 euros dupliquen aquesta xifra amb més de mig milió de circulació. Per aquest motiu Robles considera que el proper bitllet que serà retirat de la circulació serà el bitllet de 200 euros.