Creació del Pla de gestió del pop roquer

La Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú va protagonitzar aquest dijous la sessió de constitució del Comitè de Cogestió del Pla de gestió del pop roquer del litoral de la Catalunya central. Aquest comitè té la funció de gestionar la pesquera del pop roquer per part de les flotes d'arts menors de les confraries de pescadors de Sitges, Vilanova i la Geltrú, Calafell, Torredembarra, Tarragona i Cambrils que utilitzen línies d'arts tradicionals de cadups i nanses per a la seva captura. L'objectiu de la pesquera és la captura d'exemplars de pop de gran talla, que obtenen en el mercat local un alt preu de venda tant per la seva mida, com per la seva frescor i impecable manipulació. Com a principal característica d'aquest Pla destaca la integració de la pesquera dins del Projecte Medfish, dut a terme conjuntament per les organitzacions internacionals de conservació de la natura, World Wildlife Fund (WWF), i la certificadora de productes de pesca sostenible Marine Stewardship Council (MSC), amb la finalitat d'analitzar amb rigor i profunditat determinades pesqueres del Mediterrani. Aquest és el tercer comitè que es crea des de la publicació del Decret de governança de la pesca el juny passat. El primer va ser el Comitè de Gestió de la Sèpia de les Badies de Pals i Roses, seguit del comitè de cogestió del cranc blau a les Terres de l'Ebre.