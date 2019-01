La creació d'ocupació a Catalunya patirà una desacceleració els propers dos anys

L'ocupació continuarà creixent els anys vinents a Catalunya, concretament un 2,2% el 2019 i un 1,9% el 2020, malgrat patir una desacceleració, i estarà caracteritzada per una millora de la contractació de llarga durada i a temps complet, mentre es recupera l'ocupació femenina i d'alta qualificació, segons l'Índex Manpower Group. Aquestes són algunes de les principals conclusions de l'Índex ManpowerGroup per a Catalunya per al període 2019-2020 que va presentar aquesta setmana a Barcelona el director autonòmic de la firma de recursos humans Raúl Grijalba i el catedràtic emèrit d'Economia Aplicada de la UAB Josep Oliver.

Oliver va destacar que, malgrat la desacceleració en la creació de llocs de treball -el 2018 va créixer un 2,7% a Catalunya-, el mercat de treball continua a l'alça amb percentatges positius, després d'anys en què aquests eren «atípics» i no eren «sostenibles» de cap manera.

El creixement de l'ocupació (lleugerament per damunt del que registrarà el conjunt d'Espanya) seguirà el camí marcat per l'informe sempre que, va assegurar, no es produeixin canvis en l'escenari macroeconòmic i geoestratègic, com podria ser un Brexit sense acord o l'enduriment de les relacions comercials entre els EUA i la Xina. A aquest ritme de creixement de l'ocupació, Catalunya recuperaria tota l'ocupació perduda durant la crisi a l'últim trimestre del 2020.

Altres símptomes de la bona salut que mostra el mercat de treball català són, segons el seu parer, la millora de la contractació de llarga durada, a temps complet i l'increment de l'ocupació femenina, que s'acosta a la paritat (47%), mentre que creix també la qualificació d'alt nivell.

Per sectors, els que més creixen en ocupació són els serveis (15,8%), la indústria (14,7%) i la construcció (18%), mentre que l'aportació principal al creixement recau en els serveis, amb un 73,6%. L'augment de l'ocupació en serveis els últims anys ha fet que l'ocupació terciària ja hagi superat els registres previs a la crisi, mentre que la indústria es troba en un -17,3% i la construcció en un -51,2%.

El turisme ha impulsat el creixement de l'ocupació, així com el comerç exterior de béns i la logística, mentre que el comerç minorista creix però amb dificultats a causa de l'impacte que rep dels canvis tecnològics en ofertes comercials.



Falta de mà d'obra

Entre els riscos que apunta l'informe, destaca la falta de mà d'obra a la franja d'edat més jove, creant una demanda que Oliver va augurar que acabarà per cobrir-se amb l'arribada de migrants. Segons les previsions de l'INE, en els anys vinents s'espera que Espanya rebi 250.000 migrants, tal com va recordar Oliver.

Per part seva, el secretari general de Treball de la Generalitat, Josep Ginesta, va demanar que es flexibilitzin alguns mecanismes de regularització dels immigrants que arriben a l'Estat per poder facilitar el seu trànsit cap al mercat de treball.