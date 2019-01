La desacceleració que va començar el 2015

El creixement econòmic espanyol, encara avui vigorós i superior a la mitjana europea (el doble que el de la UE i el triple que el de l'eurozona, segons les últimes dades trimestrals difoses per Eurostat), porta desaccelerant la seva taxa d'avanç des de fa gairebé quatre anys, tot i que aquesta tendència ralentizadora només hagi estat objecte de consideració per la societat espanyola i mereixedora de debat públic a l'últim semestre.

El comportament del producte interior brut (PIB) estatal va aconseguir el seu sostre al primer trimestre de 2015, amb un creixement de l'1,2% en taxa intertrimestral, i des de llavors ha seguit una tendència de pèrdua gradual d'impuls fins situar-se de forma sostinguda en el 0,6% en els tres primers trimestres de 2018 i probablement també al quart, segons l'última predicció del Banc d'Espanya, tot i que l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef) estima (a l'espera de la dada definitiva de l'INE) que ha pogut produir-se un lleuger repunt d'una dècima entre octubre i desembre fins a situar la taxa del

període en el 0,7%. Si es confirmés, suposaria el primer intent d'acceleració de l'economia espanyola en taxa intertrimestral des de finals de 2017.



Un escenari anunciat

La lentificació gradual de l'economia espanyola des de 2015 -quan va establir el millor moment de la seva recuperació després de la crisi internacional, amb una remuntada del 3,6% anual, que ja no va tornar a repetir-se amb aquesta intensitat des de llavors- era una seqüència esperada i pronosticada des de llavors per totes les prediccions d'organismes estatals i internacionals, incloses les de l'anterior Govern, del PP, a totes les projeccions del qual, difoses entre 2015 i el final abrupte del seu mandat el passat 1 de juny, ja aventurava una progressiva pèrdua d'empenta fins situar el creixement espanyol lleugerament per sobre del 2% el 2020.

Aquesta atenuació de la puixança postcrisi -malgrat la qual la progressió espanyola segueix sent acusadament expansiva- estava, per tant, prevista des de molt abans del recent empitjorament de l'entorn internacional -el que sens dubte ha contribuït a aguditzar la tendència- i es va materialitzar fins i tot el 2017, quan, per primera vegada en més d'un decenni es va produir un creixement simultani a totes les grans àrees econòmiques i a 120 països.

En bona mesura, la suavització de la via alcista forma part del normal comportament dels cicles econòmics quan arriben a l'estadi de maduresa, i és el resultat gairebé sempre de la reducció de la bretxa entre el producte real i el potencial d'una determinada economia a mesura que es redueix la capacitat sense utilitzar i que havia quedat ociosa com a conseqüència, en aquest cas concret, de l'última recessió internacional.

El Fons Monetari Internacional

(FMI) va apuntar per això el 9 d'octubre que el previsible és que l'economia espanyola -afectada pels llasts que arrossega, com l'alt

endeutament (públic, privat i també extern), una desocupació encara molt elevada, el lent augment de la productivitat i altres circumstàncies- s'alentirà encara

més a partir de 2020 fins a convergir amb la seva taxa potencial, estimada en l'1,75%.

Tot això no és obstacle perquè Espanya segueixi sent una de les economies més dinàmiques de la Unió Europea (la desena en taxa interanual i la vuitena en comparativa intertrimestral, segons Eurostat amb dades de novembre) i que continuï com el país amb un comportament més vigorós dels cinc grans de l'encara UE-28. Perquè, com va expressar a l'octubre l'economista Santiago Carbó, «desacceleració» no vol dir crisi sinó «moderació del creixement».



Estímuls externs

Darrere de la minoració del pols espanyol hi ha també la dissipació gradual dels fortíssims estímuls que va rebre l'estat de l'exterior durant la sortida europea de la crisi a partir de finals de 2013. Es tracta de factors que, resultants de circumstàncies extraordinàries i excepcionals, es consideren artífexs de fins a dos terços del creixement espanyol, i que ara o bé han començat a fer la volta o han entrat en fase decreixent.

Així, la reducció progressiva de la compra massiva de deute públic i privat pel Banc Central Europeu (BCE) fins a la seva recent cancel·lació al desembre (excepte la reinversió transitòria dels propers venciments dels títols que preveu en el seu balanç, i que seran renovats sense augment net del volum) suposa una etapa crítica perquè suposa una operació inèdita de replegament de l'expansió monetària i el cessament d'un dels més descomunals suports i incentius que van rebre les economies ranquejants de la poscrisis i els sectors supraendeutats.

L'euríbor, el tipus d'interès de referència, tot i que encara en taxes negatives, ha deixat de caure i des de maig persisteix en una lenta però contínua escalada, endurint les condicions financeres i anticipant amb això que el BCE podria començar a pujar els seus tipus oficials en algun moment de finals d'aquest any o començaments de 2020.

El tipus de canvi de l'euro, que va contribuir de forma també intensa al dinamisme de l'eurozona fins al 28 de desembre de 2016 (quan va marcar el seu valor mínim de l'última dècada), va experimentar des de llavors una apreciació significativa, que va atenuar-se a partir de febrer de 2018, i al qual està intentant tornar des de mitjan desembre, amb l'expectativa que la Reserva Federal dels EUA pugui ajornar la normalització de la seva política monetària i suspendre temporalment les pujades de les seves taxes, quelcom que afebleix el dòlar.

El petroli, un altre dels factors l'abaratiment dels quals des de juny de 2014 va ajudar de manera generosa al rellançament econòmic (i més en un estat d'alta dependència energètica com Espanya), va protagonitzar una remuntada des de febrer de 2016 que no va abandonar fins a setembre passat (el preu del cru va ser el 2018 el 30% superior en mitjana a 2017) i a la qual ara també està intentant tornar.



Altres vents de cua

El cru barat va afavorir en el seu moment l'augment del poder adquisitiu, la reducció de costos empresarials, la millora del saldo per compte corrent amb l'exterior i la desinflació, amb una taxa negativa d'inflació entre 2014 i 2016 que, tot i que va preocupar les autoritats monetàries, va afavorir la competitivitat espanyola i va permetre fer més assumible per la societat tant la devaluació salarial de la reforma laboral de 2012 com la reforma de les pensions de 2013. No va ser casual que la conflictivitat i els moviments reivindicatius de pensionistes i assalariats emergissin just quan la inflació va tornar a terreny positiu i va agreujar amb això la caiguda o el lleu augment nominal de les rendes del treball i de les prestacions socials.

La tornada al mercat de destinacions turístiques competidores d'Espanya, com Egipte, Tunísia i Turquia, va anunciar l'inevitable esgotament de la fortíssima escalada que van protagonitzar els fluxos de visitants cap a Espanya, amb fins a tres milions de turistes «prestats» cada any pels països en conflicte, segons estimacions empresarials espanyoles, i que va constituir una altra de les forces motrius de la recuperació, i encara més quan Espanya és el país de l'OCDE en el qual el turisme aporta un major percentatge (11%) del PIB estatal.

Tot i que el sector està evidenciant una forta capacitat de competitivitat i resistència, la progressiva normalització dels moviments turístics i la caiguda l'any passat de la lira turca, que va fer molt atractiu en preu el país otomà, van evidenciar, amb un augment més moderat de les entrades al primer semestre de 2018, que el bon moment espanyol podria estar acostant-se al límit de les seves possibilitats de batre rècords any rere any.

Amb caràcter intern, els efectes estimulants de les rebaixes fiscals electorals -que també van apuntalar el dinamisme de la recuperació- tenen tendència a difuminar-se. I el mateix passa amb el retorn del consum per satisfer necessitats ajornades durant la recessió, i sobretot quan, com passa ara, s'està mantenint amb un augment des del setembre de l'endeutament privat (cosa que no passava des de l'inici de la recessió) i amb una caiguda de l'estalvi de les llars, que el 2018 va arribar a nivells mínims no vistos des de 2007, millor any però funest de l'eufòria de la qual va emanar l'última crisi. Molts economistes confien per això que la capacitat d'estalvi es recompongui, com va expressar al setembre el Banc d'Espanya, però això, si succeís, llastarà en alguna mesura la demanda interna, principal motor actual del PIB.



Context internacional

El deteriorament recent de l'entorn internacional ha sumat nous avatars que, encara que no anticipen necessàriament una crisi immediata -per més que molts economistes la pronostiquen per al 2020-, ajuden a tensar la situació -i no poc- i a desafiar la prosperitat econòmica. De tots ells, el més inquietant és el proteccionisme rampant i el risc d'una guerra comercial oberta, que ja està llastrant el comerç mundial, el desfonament del qual sempre anticipa mals majors.

El BCE va estimar al setembre que una escalada aranzelària restaria en el primer any el 2,7% del comerç global; aquest mes l'OCDE va dir que les actuals amenaces i escaramusses sostrauran entre una i dues dècimes a la mitjana internacional del PIB el 2018 i 2019, i l'Organització Mundial de Comerç (OMC) va reduir a l'octubre la previsió de creixement dels moviments de mercaderies globals el 2018 del 4,4% al 3,9% i l'OCDE la va rebaixar el novembre del 5% al 3%.

La Xina i Alemanya, dues potències exportadores i locomotores mundial i europea, s'estan refredant per la pèrdua de mercats (l'economia asiàtica desaccelera i l'alemanya va incórrer en decreixement en el tercer trimestre), i l'efecte teutó es deixa sentir ja, juntament amb el Brexit, la crispació fiscal amb Itàlia i l'ascens dels extremismes, en la marxa europea.

Espanya, que té una elevada exposició a Europa (destí de dos terços de les seves exportacions) i a molts emergents (sobretot, de Llatinoamèrica) pel comerç i per la inversió directa empresarial en aquests països, està recollint ja en el seu saldo exterior els primers símptomes d'aquestes pertorbacions.

Quan el Banc d'Espanya va reduir el 25 de setembre la seva predicció econòmica per a Espanya ho va justificar per «l'empitjorament» de les perspectives dels mercats d'exportació d'Espanya i pel preu del petroli, i Oxford Economics va atribuir també el 2 d'octubre l'alentiment espanyol al «debilitament de l'economia mundial».

Aquests fenòmens s'estan incorporant a les perspectives estatals i se sumen a una tendència de pèrdua gradual d'empenta que en el cas espanyol procedeix de 2015, com va assenyalar a l'octubre l'economista liberal Juan Ramón Rallo, i en termes similars el també liberal Fernando Méndez de Andés al setembre. No obstant això, l'absència de debat sobre això fins l'1 de juny va donar peu al secretari general del PP, Teodoro García Egea, per assegurar el passat 15 d'octubre que a Espanya «hi ha desacceleració» només des que va canviar el Govern, el que recorda la versió impostada del prefecte de policia del film Casablanca quan, assidu a les timbes al Rick's Cafè, va tancar el local perquè va dir haver descobert que allà es jugava.