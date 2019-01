Detenen nou taxistes a Barcelona per atacar diversos vehicles VTC

Almenys nou taxistes van ser detinguts per colpejar, atacar i trencar vidres de diversos vehicles amb llicència VTC. Dos d'aquests arrestos es van produir després que un grup de taxistes ataqués i colpegés un vehicle VTC el conductor del qual estava a l'interior. Els serveis d'emergències van haver d'atendre'l, ja que va patir una crisi d'ansietat. A més, dos periodistes van resultar agredits. Paral·lelament, els Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació d'ofici per un atropellament, presumptament intencionat, d'un taxista per part d'un conductor d'un vehicle VTC, a la terminal T2 de l'Aeroport de Barcelona.

Els taxistes de Barcelona van iniciar una vaga indefinida en protesta per la nova normativa que impulsa el Govern per regular els vehicles de lloguer amb conductor (VTC), que estableix que aquests serveis s'han de contractar amb una antelació mínima de 15 minuts.

Després de conèixer la proposta de la Generalitat, els taxistes, que exigien que la precontractació dels serveis de companyies com Uber o Cabify fos d'almenys sis hores, van celebrar una assemblea d'urgència a l'Aeroport de Barcelona-el Prat, on van decidir anar a la vaga i bloquejar novament, com ja van fer l'estiu passat, el centre de Barcelona amb els seus cotxes.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va presidir ahir al matí el ple del Consell del Taxi, on va informar els taxistes del decret llei que està elaborant el departament per regular els serveis VTC. Calvet va explicar que aquest decret, que va qualificar de pioner a Espanya, és una mesura a curt termini que el Govern aprovarà en qüestió «de setmanes», amb la finalitat que a mitjà termini es redacti una llei que reguli de manera integral els serveis de taxis i VTC a Catalunya. La Generalitat proposa que els usuaris que vulguin contractar un servei VTC ho hagin de fer amb una antelació mínima de 15 minuts.

El conseller va destacar que aquest interval entre que es contracta un VTC i es comença a prestar el servei és «proporcional» i «molt sòlid jurídicament», i va suggerir que fixar períodes més llargs, com demanen els taxistes, seria fer un «brindis al sol», ja que podrien ser invalidats per la justícia.

Una altra novetat del decret del Govern és que quan un ciutadà vulgui contractar el servei d'Uber i de Cabify, per exemple, la geolocalització de l'aplicació «no podrà estar activa», per la qual cosa no podrà veure quins vehicles VTC té als seus voltants.

Un tercer punt destacat del decret és que una vegada que els VTC hagin prestat el seu servei s'hauran de quedar estacionats en algun aparcament o garatge, a excepció que ja tinguessin precontractat un altre servei.

Les mesures presentades per la Generalitat van enfurismar els representants dels taxistes, que van abandonarel Consell del Taxi abans que acabés la reunió. Després de celebrar una assemblea improvisada amb els centenars de taxistes convocats a les portes del departament de Territori de la Generalitat, on es va celebrar el Consell del Taxi, el col·lectiu va acordar convocar una vaga indefinida i reunir-se a la terminal 2 de l'Aeroport del Prat per decidir quines mesures de protesta adoptar.

A l'aeroport, on els taxistes havien arribat en una marxa lenta que va provocar cues quilomètriques a la C-31, Élite Taxi, la principal associació del col·lectiu, va decidir ocupar la confluència de la Gran Via amb el passeig de Gràcia de Barcelona en protesta per la normativa que promou el Govern.

El portaveu d'Élite Taxi, Alberto Álvarez, va assegurar que aquest decret és una mesura «insuficient» que no evitarà la competència deslleial que, segons el seu parer, practiquen les empreses VTC quan encadenen serveis.

«Ens conformàvem amb sis hores de precontractació», va afegir Álvarez, que va confiar que la Generalitat «faci un pas enrere» i accedeixi a ampliar aquest termini.

«Ens ho estan traient tot, ens estan humiliant, estan aixafant el futur de les nostres famílies i fills. La classe treballadora mai pot rendir-se, enfonsar-se i cedir-ho tot a les poderoses màfies capitalistes», va subratllar.

A la Gran Via barcelonina s'hi van concentrar centenars de taxis, que col·lapsaven el tram comprès entre els carrers Pau Claris i Calàbria, i van celebrar una assemblea per decidir que s'hi quedaven.

El text de la Generalitat també va disgustar les empreses VTC, que a través de la patronal Unauto van amenaçar de recórrer la normativa davant els tribunals. L'associació, que representa el 90% del sector a Espanya, considera que aquesta regulació «no seria justa, ja que significaria la fi del sector», que només a Catalunya dona ocupació a més de 3.000 persones.

Els comerciants, per la seva banda, han mostrat la seva preocupació per l'ocupació de la Gran Via per part dels taxistes i han demanat a Generalitat i Ajuntament de Barcelona «determinació» per «garantir l'ordre públic» i perquè els conflictes no col·lapsin l'activitat de la ciutat.

El conseller Damià Calvet va deixar clar que deixarà en mans dels ens locals i supramunicipals, com l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la possibilitat d'ampliar el temps mínim de precontractació dels VTC, més enllà dels 15 minuts.