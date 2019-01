Neix oficialment l'Associació de Dones del Món Rural de Catalunya

L'entitat que fins ara actuava sota el nom de «Grup de Dones del Món Rural», a finals de desembre es va aconseguir constituir oficialment com una associació i inscriure's al Registre general de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d'una agrupació sense ànim de lucre, apolítica i no vinculada a cap sindicat. Segons la Generalitat, un 20% de les dones es dediquen professionalment al sector primari a Catalunya i, a més, aporten una gran millora econòmica, social i cultural de les zones rurals d'arreu del món. Per aquesta raó, els principals objectius d'aquesta nova organització són donar visibilitat a la feina de les dones del món rural, defensar els seus interessos i necessitats, crear sinergies i millorar la igualtat d'oportunitats en el sector amb la possibilitat de poder arribar a l'administració.

Segons un comunicat emès per l'organització, el primer plantejament de crear una organització integrada per dones que es dediquen al món rural com a professió va començar deu anys enrere, quan l'Escola Agrària de Monells va agrupar 12 dones catalanes del sector primari i va organitzar un viatge a Zumaia, al País Basc, per conèixer la potència de l'associacionisme de la dona rural basca. Allà, van veure com era d'important l'apoderament i l'associacionisme femení en aquella regió, reflex clau per tal de tirar endavant una organització de característiques similars a Catalunya.

La presidenta de l'Associació de Dones del Món Rural, Pageses i Ramaderes de Catalunya, Dolors Català, fa una breu pinzellada de la història de l'ens. El punt de partida se situa a l'any 2015, quan «vam fer un grup de Whatsapp format per pocs membres. Després el vam anar ampliant, sobretot amb les dones que vam anar coneixent a les sortides anuals que celebràvem». Després de dos anys, Català recorda que va entrar en el grup la pagesa Laura Casanova, aportant un objectiu nou que consistia a crear un perfil del grup a les xarxes socials. A partir d'aleshores, es van crear comptes a Instagram, Facebook i Twitter i un blog que s'està acabant de perfilar. La nova imatge del grup va fer una crida a més dones que es van voler afegir a la iniciativa. Cap a finals del desembre passat, abans de les festes nadalenques, es van aprovar els estatuts per passar de grup a associació, «perquè se'ns reconegui la feina que fem, per motivar la gent jove que es vulgui dedicar al món rural, ja que una de les grans preocupacions del sector és la continuïtat de les noves generacions, i per poder arribar a ens superiors de forma unitària», entre altres objectius, posa sobre la taula Català.



Organització de l'ens

Dolors Català puntualitza que, en aquest moment, l'associació està integrada per 78 dones d'arreu de Catalunya, malgrat que el gruix més gran de membres prové de la Catalunya central. L'estructura de l'associació parteix d'una Junta Directiva que compta amb representants procedents de les quatre províncies. Català apunta que la intenció és que es facin trobades per zones i que la representant d'aquell territori comuniqui les propostes a la junta central, malgrat que també es faran assemblees anuals amb totes les sòcies de l'associació. «La idea és que tothom pugui relacionar-se més sovint amb les dones de la seva zona, i fer una posada en comú amb els altres territoris», afirma Català.