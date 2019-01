Sobreviure a un mal dia a la feina és possible

Reflexionant, diria que el concepte de «dia dolent a la feina» ha d'existir des que es va crear la primera feina. I que per més que canviïn i evolucionin les condicions i característiques del mercat laboral, sempre serà allà, esperant, per aparèixer, en el moment menys esperat.

Hi ha dies en què simplement tot surt malament, s'acumulen els problemes, augmenta la frustració, la impotència, l'estrès i gairebé pots acabar odiant la teva feina. Segur que ho estàs llegint i et resulta familiar. Tots podem tenir un mal dia. No passa res. Som humans. Tenim dret a enfadar-nos. Però, anem amb compte, allò important és no quedar-se estancat en aquest sentiment d'enuig i tristesa, s'ha de tornar a somriure i remuntar la jornada amb més energia si és possible.

Quan et passi, recupera aquest article, a veure si aquests consells poden ajudar-te a suportar-ho millor:

- Recorda quan estiguis entrant en «mode mal dia» que ja no queda tant per acabar la teva jornada i que un dia no dura més de 24 hores. A més, ja has estat en una situació semblant i, d'una manera o altra, es va acabar solucionant o vas aprendre alguna cosa que ara pots utilitzar.

- Sigues conscient que no sempre els dies seran bons i que, per aquesta mateixa raó, tampoc tots seran dolents.

- Demana ajuda si pots, potser una altra mirada, un consell o simplement sentir que algú et dona suport, t'ajuda a millorar.

- Intenta no culpar innocents de la teva situació. No et descarreguis amb la primera persona que se't creui i li acabis arruïnant el dia. El mal dia s'encomana!

- Si pots, encara que sigui a l'hora de dinar, una sola trucada per parlar una estona amb la teva parella o un amic pot ser molt positiva.

- Mira alguna foto que et recordi un viatge o un dia en què t'ho vas passar bé, la negativitat mai suma.

- L'aclaparament mal portat no ajuda a pensar, intenta beure aigua, relaxar-te un minut i agafar aire. Plantejar-se les coses amb compte és la millor opció.

- Ajorna o posposa el menys urgent, si ho veus tot negre no vulguis fer més del que puguis.

- Restableix les expectatives que tenies per a la jornada, abaixa el llistó i sigues més realista. No et torturis i relativitza.

- Agafa-t'ho com un repte. Un mal dia és també una excel·lent oportunitat per exigir-te més. Si fas la teva feina bé normalment, fes-ho millor. Que el malestar que sents es canalitzi en un esforç addicional.

- Quan s'acabi el teu horari i surtis, mira una pel·lícula, dona't un caprici, visita un museu, busca fer una activitat que centri tota la teva atenció i deixa enrere les males estones.

Finalment, et deixo una frase d'alè per utilitzar. «L'èxit no està en vèncer sempre sinó en no desanimar-se mai» ( Napoleó Bonaparte).