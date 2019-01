La venda d'habitatges nous augmentarà aquest any un 10% a Espanya, mentre els preus creixeran un 2%, ja que «ens estem acostant al límit de la capacitat adquisitiva de la gent», segons el professor de l'IESE José Luis Suárez, que augura un entorn d'estabilitat i rebutja la bombolla immobiliària.

En l'habitatge de lloguer, Suárez ha previst una estabilitat en el volum d'operacions i un creixement dels preus del 5%. Per part seva, aquest any hi haurà un lleuger creixement de les vendes de l'habitatge usat, un 5%, amb un petit increment dels preus, entre un 1 i un 2%. Suárez creu que aquest 2019 serà d'«estabilitat» en el sector i no d'estancament.