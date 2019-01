Crítiques generalitzades per la violència de divendres dels taxistes

Un cotxe VTC amb els vidres trencats per un grup de taxistes, divendres a Barcelona.

Un cotxe VTC amb els vidres trencats per un grup de taxistes, divendres a Barcelona. europa press

Els episodis de violència d'alguns taxistes durant la jornada de protesta de divendres van rebre el rebuig de sindicats, associacions de VTC i dirigents polítics. Les protestes convocades pel sector del taxi a Barcelona en contra del decret del Govern sobre els vehicles de lloguer amb conductor, els anomenats VTC, es van saldar divendres a la nit amb nou persones detingudes. Fonts dels Mossos d'Esquadra van assegurar que fins a les onze de la nit de divendres el balanç de detinguts era de set persones per desordres i danys en les concentracions de protesta, mentre que la Guàrdia Urbana va practicar dues detencions més.

Els sindicats CCOO i UGT de Catalunya van condemnar en sengles comunicats els actes violents durant les protestes dels taxistes. Els dos sindicats van assegurar que respecten el dret de manifestació de tots els treballadors, però al mateix temps van demanar respecte per als conductors de VTC, que presten servei per a empreses com Uber o Cabify.

La plataforma de mobilitat Cabify va condemnar els actes de violència «dels sectors més radicals del taxi a Barcelona» viscuts divendres a la capital catalana i va fer una crida «a la calma, al respecte i al diàleg». En un comunicat, Cabify va opinar que «la presa de decisions polítiques precipitades i sense consens està en l'origen d'aquest problema».

El portaveu del sindicat Élite Taxi, Alberto «Tito» Álvarez, es va desmarcar dels atacs contra vehicles VTC en el marc de la vaga indefinida i va assegurar que s'expulsaran els taxistes detinguts si són de la seva organització.



50 vehicles amb danys

La patronal de les VTC, Unauto, estima que uns 50 vehicles de lloguer amb conductor van patir danys durant les protestes de taxistes. Fonts de la patronal, que representa bona part d'aquestes empreses, van recordar que un conductor d'un VTC va patir a més un atac d'ansietat.