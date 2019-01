La tensió es va apoderar d'una assemblea de taxistes que es va celebrar ahir a la tarda a la Gran Via de Barcelona. En plena discussió sobre com prendre les decisions, dos taxistes van elevar tant el to que van arribar a les mans, barallant-se entre ells i havent de ser separats per companys. Quan els periodistes es van acostar a veure i prendre imatges del moment, alguns taxistes van intentar impedir-ho i va resultar agredit un periodista del diari El País.