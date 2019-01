La marca figuerenca Rita Row creix un 380% i arriba a 150 punts de venda al món

A Xènia Semis i Imma Serra, les dissenyadores de Rita Row, encara se'ls il·luminen els ulls en recordar aquells primers passos que van fer a la fira de París, el gener del 2015. Hi van arribar amb una furgoneta petita, les peces de la primera col·lecció a les mans, i un estant de 2 x 2 metres, sortejant tràilers i estants de grans dimensions, i plantant-se al costat de marques amb facturacions superiors als 5 milions d'euros. Des d'aquella època, Rita Row ha crescut exponencialment, però és la mateixa il·lusió la que els segueix empenyent cada dia a treballar per tirar endavant la seva línia de moda sostenible, delicada i contemporània.

Semis i Serra van crear la marca el 2013, amb 1.500 euros cada una. Amb la temporada d'estiu del 2019, que ja reparteixen la setmana vinent, la seva empresa ha crescut un 380% respecte de l'any passat. «Aquest 2019 es facturarà entre 700.000 euros i 1 milió», expliquen.

Aquest creixement en el volum de negoci els ha suposat un problema de finançament molt gran, i per això de cara a les pròximes temporades se centraran a estabilitzar aquests nivells. «Són xifres que espanten, perquè sempre penses que pot passar alguna cosa», diu Serra. «És molt per a dues persones que hem començat amb 1.500 euros cada una», afegeix Semis.



En aquest sentit, les creadores expliquen que han apostat per un model de negoci «relativament segur», i és que no fan cap venda si no es té una comanda prèvia. Aquest mètode els assegura tenir poques restes en estoc, les justes per fer alguna reposició i per la venda per internet.



Guanyen el mercat de Suècia

Aquest creixement substancial s'explica, en part, per la feina que han fet en qüestió d'exportacions a l'estranger. Rita Row treballa amb quatre representants importants, que són distribuïdors de la seva marca.

En tenen un a Espa­nya, un altre als Països Baixos, i el més nou, que és el de Suècia. Ara bé, el seu distribuïdor més important és el que els fa ser presents als 57 punts de venda dels Estats Units i al Canadà, on tenen el 45% de les vendes.

A part d'aquests, l'empresa també té quatre clients de gran envergadura al Japó. «El mercat japonès va ser el primer que va apostar per Rita Row», expliquen les dissenyadores. Avui, els productes de Rita Row estan presents a 150 punts de venda físics d'arreu del món, i s'exposen quatre vegades l'any, a les fires de moda de París i Nova York.

Les empresàries van inaugurar la seva primera botiga física ara fa poc més d'un any a Figueres, al car­rer Sant Rafael. «La gent coneix la marca, però encara no ens associa amb Figueres», diu Semis. Un dels motius podria ser que, durant els primers anys de vida, es van promocionar com a made in Barcelona.

Rita Row produeix les seves peces amb teixits fabricats a França, Itàlia i Espanya, tot i que reconeixen la dificultat de treballar una peça en què no hi hagi fils de licra. El procés de confecció és «sostenible i ètic. Una filosofia que va molt amb nosaltres», diuen.

El binomi assegura que encara hi ha molta feina a fer, en qüestió de conscienciació en la fabricació sostenible de les peces. «A Espa­nya costa molt gastar diners en roba bona, a menys que sigui de marca». «I això per què?», els pregunto. «Perquè aquí és on ha nascut Zara, i s'ha de notar», diuen rient. I és que la tendència cap al low cost fa molt de mal a negocis que busquen peces exclusives i sostenibles.

ORÍGENS

Col·lecció de l'estiu del 2019

La col·lecció estiu 2019 s'anomena Orígens, i està inspirada en un poema de Joan Maragall titulat La sirena i el pastor, il·lustrat per la baix­empordanesa Anna Grimal. «És una línia molt mediterrània, molt nostra», diuen les creadores, amb predomini dels colors terrosos i lavandes, quadres vichy i estampats fets amb cotó i teixits naturals com el lli orgànic.



La temporada d'hivern del 2019 portarà el nom de Rolling Hills i està inspirada en la naturalesa nòrdica. Serà una col·lecció tranquil·la i femenina amb colors neutres i càlids acompanyada d'una línia de complements d'entre els quals destaquen unes boines fabricades amb llana verge en una fàbrica del País Basc que data del 1900.