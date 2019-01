Els taxistes gironins se sumen a les protestes de Barcelona

Més d'una desena de taxistes de Girona, Salt i Sarrià de Ter han optat per secundar la vaga promoguda pels sindicats de Barcelona aquest dilluns. A més, sis vehicles de taxi han sortit de la ciutat de Girona aquest matí tot fent una marxa lenta cap a Barcelona. Pel camí s'han ajuntat amb altres taxis de Lloret de Mar i de Mataró.

Alguns dels taxistes gironins que han decidit fer una marxa lenta fins a Barcelona - ACN

D'aquesta manera, el portaveu de GiTaxi, Joan Antoni Páez, ha afirmat que han decidit solidaritzar-se amb les mobilitzacions convocades a la capital catalana, però que en els propers dies concretaran altres mobilitzacions per Girona. Páez ha detallat que el problema que tenen els taxistes a Barcelona amb plataformes com Uber o Cabify, "no és tan ferotge" a Girona, però temen que "potser en un futur es notarà més".