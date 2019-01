Les exportacions gironines es van frenar al novembre i van caure un 1,1% el 2018

Les exportacions gironines es van frenar durant el novembre i van registrar un descens del 2,3%. Segons recull l'estadística que periòdicament publica el Ministeri, al llarg d'aquell mes les empreses gironines van fer vendes a l'exterior per valor de 445,91 milions d'euros. Els sectors motors de l'economia, el clúster carni i els fabricants de maquinària, sí que van augmentar exportacions, però això no ha permès contrarestar els descensos de la resta. Les dades del novembre, a més, suposen que l'acumulat de l'any encara estigui per sota dels registres històrics que es van assolir el 2017. En concret, el descens se situa en un 1,1%. Entre gener i novembre, les empreses gironines han fet vendes a l'exterior per valor de 4.851,4 milions.

Les dades de novembre ja anticipen que, segurament, les exportacions gironines tancaran el 2018 en negatiu. Serà un descens petit; però al capdavall, serà un descens. Segons l'estadística que publica el Ministeri d'Indústria, durant el novembre les empreses gironines han frenat les vendes a l'exterior. En concret, han exportat per valor de 445,91 milions d'euros, cosa que suposa un 2,3% menys en comparació amb el mateix mes del 2017.

Si s'analitza la situació per sectors, però, la realitat és diferent entre uns i altres. Durant el novembre, aquells dos que tradicionalment han estat motor de l'economia gironina –el carni i la maquinària- sí que han augmentat vendes. En concret, les empreses càrnies han exportat per valor de 121,228 milions, gairebé un 3% més. Un augment que, en el cas dels fabricants dels béns d'equip, ha arribat a ser de fins al 6% (amb vendes per valor 73,9 milions).

Ara bé, això no es tradueix en la resta de sectors. Per exemple, aquest novembre passat, les exportacions de la indústria farmacèutica han baixat gairebé un 20% (situant-se en 22,32 milions). Una situació que també ha afectat altres empreses, com els fabricants de matèries plàstiques o d'aparells electrònics.

Això fa que aquells sectors que han baixat en exportacions, a l'hora de fer el global, capgirin la balança i portin a tancar el mes de novembre en negatiu. I de retruc, aquest descens del 2,3% de les exportacions gironines, quan s'afegeix a l'acumulat de l'any, també fa que s'estigui per sota els registres assolits al 2017.

En concret, entre gener i novembre del 2018, les empreses gironines han fet vendes a l'exterior per valor de 4.851.363,97 milions. Cosa que, en comparació amb el mateix període del 2017, suposa un descens de l'1,1%.



La Unió Europea, principal destí

Al costat dels productes, l'estadística del Ministeri també recull quins són els principals destins de les exportacions gironines. I aquí, com ja és habitual, les dades fan palès com les empreses del territori continuen apostant pel seu mercat tradicional (la Unió Europea).

El país que rep el gruix de les exportacions és França, on durant el 2018 s'hi han fet vendes per valor de 1.285,2 milions. El segueixen Itàlia, Alemanya, Portugal, Regne Unit, Xina, Polònia i Irlanda.

Per últim, l'estadística del Ministeri també permet veure com, durant aquest 2018, les vendes a l'exterior que van des de les comarques gironines continuen essent superiors a les importacions (ja que aquestes últimes s'han situat en 2.529,2 milions). Ara bé, també cal dir que al llarg de l'any, allò que s'ha importat de mercats estrangers ha crescut un 5,1% en comparació amb el 2017.