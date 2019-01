Els treballadors de la Nestlé de Girona mantenen la vaga

Els treballadors de la fàbrica Nestlé de Girona han rebutjat la proposta de la direcció i, en conseqüència, mantenen la vaga de 24 hores convocada per protestar contra el bloqueig del conveni. L'aturada començarà aquest mateix dimecres amb el torn de nit i, entre d'altres, vol forçar l'empresa a millorar els increments salarials (passant de l'1,5% fix al 3%).

Ahir, la direcció de la factoria va oferir als sindicats una rebaixa de dos dies en la jornada anual, que es faria efectiva entre aquest any i el vinent. La proposta, que va dividir el comitè, s'ha sotmès a votació dels treballadors, i gairebé el 60% l'han rebutjada. En total, dels 807 empleats que té la factoria, n'hi ha hagut 666 que han votat. I d'aquests, 394 han optat per continuar endavant amb la vaga.

La fàbrica Nestlé de Girona viurà en les pròximes hores la seva primera vaga en divuit anys. L'aturada s'ha convocat per protestar per la situació de bloqueig en què es troba la negociació del conveni col·lectiu, que porta més de vuit mesos encallat.

Ahir, la direcció de la planta va fer una contraproposta de darrera hora a la comissió que negocia el nou conveni. No va entrar a parlar de millores salarials, però sí de reducció d'hores. L'empresa va oferir-los una rebaixa de dos dies en la jornada anual. Actualment, aquest és de 1.776 hores. Nestlé va proposar reduir-la vuit hores aquest 2019 i vuit hores més l'any vinent.

La proposta va dividir els sindicats que formen part del comitè (CCOO, UGT, CGT, CSIF i TU). Mentre alguns s'hi van mostrar a favor, d'altres com UGT i la CGT la van rebutjar de ple. La proposta es va sotmetre a votació dels treballadors. Des d'ahir a la nit i fins aquest migdia, aprofitant els diferents torns, els empleats han anat dipositant el seu vot dins una urna.



Rebutjada per majoria

Dels 807 treballadors que té la factoria, han votat 666. I d'aquests, una àmplia majoria, 394, s'han decantat per no acceptar la proposta de la direcció. Els 272 restants hi han votat a favor.

En conseqüència, la vaga a la fàbrica Nestlé de Girona es manté. Els sindicats han convocat protestes davant la rotonda que hi ha a la factoria, i que dona accés a l'AP-7.