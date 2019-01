Els taxistes desconvoquen la vaga indefinida

Els taxistes han decidit desconvocar la vaga després de sis dies de mobilitzacions. Els conductors han acceptat per 2.508 vots a favor i 2.177 vots en contra aixecar l'aturada i tornar a treballar, després que el Govern oferís una precontractació de 15 minuts pels cotxes VTC ampliable a una hora a través de la regulació de l'AMB. A més, la proposta de decret de l'executiu preveu la prohibició de la geolocalització i que els cotxes de plataformes com Uber o Cabify no puguin circular per la ciutat sense servei. Els taxistes han desconvocat les aturades i han anunciat que retiraran els cotxes de la Gran Via a partir de les sis del matí. Tot plegat, després d'una tensa jornada que ha provocat la dimissió del fins ara líder del comitè de vaga, Alberto 'Tito' Álvarez.

En declaracions als mitjans de comunicació, un dels portaveus dels taxistes, 'Patxi', ha confirmat que es començarà a treballar "de forma normal a partir de les sis del matí". 'Patxi' ha dit que volen "creure" en l'administració i els promeses del Govern però que hi ha hagut "massa punyalades per l'esquena".

Amb tot, ha reiterat, ara Govern i AMB reben "un vot de confiança" però els taxistes volen que surti el decret i la regulació metropolitana posterior. "Són uns resultats molt ajustats, que la gent en sigui conscient", ha advertit el portaveu dels taxistes.

El resultat s'ha fet públic a Plaça Catalunya a dos quarts de dues de la matinada de dijous i després d'hores de retards en les votacions. La consulta havia de començar a les onze del matí però finalment, i per desavinences sobre el format i les preguntes a respondre, no s'ha posat en marxa fins més enllà de les sis de la tarda.

En total, han votat 4.774 persones, de les quals 3.761 són taxistes autònoms i 1.013 assalariats. Tenien dret a exercir el seu vot, d'acord amb les dades oficials que havien difós els taxistes, 14.500 conductors, el que situaria la participació en poc més del 32%. Hi ha hagut 19 vots en blanc i 3 nuls.

Els taxistes, desconvocant la vaga, accepten el decret proposat pel Govern, acusat per la patronal dels VTC d'haver "cedit al xantatge". Centenars de conductors VTC, preocupats per la continuïtat dels seus llocs de treball, segueixen ocupant part de la Diagonal de Barcelona.

Les grans empreses de VTC han dit que la proposta de decret del Govern, que l'executiu té previst aprovar dimarts vinent, suposa la mort del sector. Cabify ha dit que per ara no ha decidit marxar de Barcelona, mentre que Uber ha apuntat que podria fer-ho. Dijous, la patronal VTC oferirà una roda de premsa a Barcelona per explicar els seus propers passos.

Els taxistes van decidir anar a la vaga indefinida divendres, després d'aixecar-se d'una reunió amb el conseller de Territori, Damià Calvet, en oposició a la seva proposta d'oferir una precontractació de 15 minuts pels VTC. Els taxistes reclamaven llavors entre sis i dotze hores d'antelació per reservar els vehicles.

Els conductors van optar per tornar a ocupar divendres la Gran Via de Barcelona, com havien fet a l'agost, i van fer diverses manifestacions pel centre de la ciutat que, durant la primera nit, van provocar set detinguts.

Alguns taxistes van atacar vehicles VTC i un conductor va patir un atac d'angoixa com a resultat. Segons la patronal d'Uber i Cabify, prop d'una 80 de cotxes van resultar afectats en les primeres jornades de la vaga.

Dissabte, i arran de la mobilització dels taxistes, també es van posar en vaga els treballadors dels VTC, que van decidir ocupar dos carrils de la Diagonal.

La conselleria de Territori va mantenir reunions amb el sector VTC dilluns i amb els taxistes, l'AMB i la patronal d'Uber i Cabify dimarts, quan Damià Calvet va anunciar que tiraria endavant el decret si no s'assolia un consens per negociar.

Dimarts al vespre, els taxistes van dir que votarien en assemblea aqust dimecres si acceptar o no l'acord i aixecar o no, en conseqüència, la vaga. En canvi, els representants de les VTC van advertir de la mort del sector a Barcelona, i van anunciar possibles impugnacions a la norma, un cop s'aprovi.