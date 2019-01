Els reis han d´entrar per una porta lateral d´Ifema, bloquejada pels taxistes

Els taxistes de Madrid van acordar en assemblea continuar concentrats en Ifema per exigir una regulació automàtica del servei de Vehicles de Lloguer amb Conductor (VTC). Els Reis van haver d'accedir a la Fira Internacional de Turisme (Fitur) per un dels laterals de les instal·lacions d'Ifema, bloquejades tant a la porta nord com sud per milers de taxistes congregats en la zona.

Don Felipe i Doña Letizia van arribar passades les 10.30 hores, mentre que en l'exterior augmenta la tensió en alguns moments entre els manifestants, que han increpat, entre altres, a un periodista que estava fent el seu treball.

Diversos assistents a Fitur han reaccionat amb sorpresa davant la massiva presència de taxistes a l'entrada principal d'Ifema i uns altres han experimentat algun episodi de confusió sobre com es realitzaven els accessos. Diversos assistents a l'esdeveniment de nacionalitat estrangera reaccionaven amb sorpresa quan arribaven als voltants d'Ifema. Alguns es preguntaven què ocorria i uns altres, davant la presència de professionals del taxi amb armilles grogues, treien fotos entre les alegries dels manifestants.

Les associacions del taxi van assegurar que estan disposats a fer una vaga «llarga» fins que aconsegueixin el seu objectiu de regulació de la VTC i veuen amb esperança la reunió entre tècnics de la Comunitat i l'Ajuntament en el grup de treball constituït sobre aquesta qüestió.

Durant una assemblea de taxistes, el president de l'Associació Gremial de l'Autotaxi de Madrid, Miguel Ángel Leal, va assegurar que l'atur «no serà fàcil» però que han d'aguantar «tot el temps que sigui necessari» per aconseguir una reforma expressa de la VTC.

«No podem flaquejar» va subratllar Leal per indicar que el conflicte serà «llarg i dur» perquè la Comunitat està «entestada» a no entrar en la qüestió dels temps de la precontratació.

No obstant això, el president de la Gremial va destacar que veuen amb esperança aquesta trobada tècnica entre Comunitat i Ajuntament, una cosa impensable» dilluns.