Espuña factura més de 83 milions d´euros, un 7% més que el 2017

L'empresa càrnia d'Olot Espuña ha tancat el 2018 amb un increment del 7% de la facturació respecte l'any anterior, superant els 83 milions d'euros. Entre els objectius estratègics per als pròxims anys, hi ha consolidar el mercat de pernil curat llescat tot apostant per la sostenibilitat de l'envasat i desenvolupar el negoci dels plats precuinats refrigerats, un mercat en creixement. Actualment exporta a més de 45 països, entre els quals hi ha els EUA, Japó i Corea i s'ha proposat triplicar la facturació a Amèrica del Nord i arribar als 10 milions d'euros a mig termini. Ho han explicat aquest divendres durant un acte per anunciar el relleu generacional a la companyia. Esteve Espuña assumeix la gerència de l'empresa després que el seu pare, Xavier Espuña, ha estat al capdavant de l'empresa durant 43 anys.