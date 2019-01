Nestlé i els sindicats s´emplacen al diàleg després de la vaga

Els sindicats van xifrar en un 97% el seguiment de la vaga d'ahir a la Nestlé de Girona, la primera que viu la fàbrica en dècades, mentre que l'empresa va assegurar que tres de cada deu treballadors havien anat a complir amb la seva feina. La xifra de seguiment oferta per la multinacional difereix de la dels sindicats, ja que la direcció de Nestlé va xifrar en un 70% el seguiment de la vaga. Segons va informar la multinacional, dels 550 treballadors repartits en els diferents torns, n'hi ha haver 389 que van optar per secundar l'aturada convocada pels sindicats.

La vaga es va convocar en protesta pel bloqueig que viu la negociació del conveni col·lectiu, amb l'objectiu de pressionar la multinacional per aconseguir un increment salarial del 3%. La plantilla defensa haver perdut poder adquisitiu en els últims anys, i també reclama rebaixar la jornada anual, que és ara per ara de 1.776 hores.

Els representants sindicals ja van anunciar que, si la direcció no mou fitxa, hi haurà noves mobilitzacions. La protesta afectava més de 750 treballadors, que treballen tant en les línies de producció de cafè soluble com a la planta de Dolce Gusto (on es produeixen càpsules). L'aturada es va estendre als quatre torns de treball.

Un centenar de treballadors van formar un piquet a les portes de la fàbrica i van escridassar els qui, a primera hora, van optar per anar a la feina (sobretot, personal d'oficines).

Segons concretaven la UGT i la CGT, dos dels cinc sindicats amb presència al comitè, només es van incorporar a la feina els serveis mínims (cinc treballadors per torn), el personal eventual i treballadors d'oficines. Precisament, els piquets que hi havia concentrats a les portes de la factoria van fer un «passadís de la vergonya» per deixar entrar aquests últims i els van titllar «d'esquirols».

Els sindicats asseguraven que la producció a la factoria estava «aturada al 100%» i ja anunciaven que, si la direcció no mou fitxa, hi haurà més mobilitzacions. «Anirem fins allà on calgui, fins i tot davant la seu d'Esplugues», va assegurar el portaveu de la UGT, Lluís Parra. «Portem anys d'empobriment dels treballadors per pèrdua de poder adquisitiu; hem aconseguit vincular l'IPC al nou conveni, però no n'hi ha prou per recuperar el mínim perdut», va dir Parra. Els sindicats critiquen que Nestlé només ofereixi un increment de l'1,5% fix.

Per la seva banda, el portaveu sindical de la CGT, David Gumà, va celebrar el seguiment «massiu» de la vaga. «Hem aconseguit allò que volíem, que és visibilitzar el malestar de la plantilla», va afegir.

A més, Comissions Obreres, un altre dels sindicats del comitè, mitjançant un comunicat va emplaçar «la direcció a seguir negociant per sortir de la situació de bloqueig amb el conveni d'empresa».

La multinacional Nestlé assegura que la vaga va tenir un seguiment del 70%. L'empresa va recordar que el procés de negociació continua i que en cap moment «s'ha aixecat de la taula». Nestlé també assegura que, per part de la multinacional, s'està «obert al diàleg» amb els sindicats.