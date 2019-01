Els taxistes de Madrid mantenen la vaga indefinida «amb més força»

Les associacions del taxi de Madrid van assegurar que la vaga indefinida es manté «amb més força» i programaran accions «més contundents» fins a aconseguir una regulació efectiva del sector VTC. Així ho va detallar el president de la Federació Professional del Taxi, Julio Sanz, al costat de la resta de representants de les associacions per recalcar que el sector del taxi ha arribat a un punt en el qual «no pot fer-se marxa enrere».

Sanz va comentar que la vaga indefinida prossegueix perquè «no hi ha cap modificació» sobre el context que ha motivat la vaga i que els taxistes volen una cosa tangible, sobretot en la qüestió dels temps de precontratació de la VTC, més enllà del «desig» de legislar.

«L'aturada indefinida es manté perquè estem igual que en el punt de partida. La moral està intacta, estem amb més força i tenim la consciència intacta», va recalcar Sanz, per avançar que es definiran accions de protesta «més contundents» per reforçar la postura del sector, que en això és «unànime», sobre la necessitat de disposar d'una «regulació efectiva» de la VTC. Avui està previst l'inici d'una vaga de fam per part d'un grup de taxistes i l'encadenament de professionals del sector en un lloc no revelat.

Els portaveus de les associacions també van assenyalar que els serveis mínims (100 vehicles eurotaxi) s'ampliaran també a hospitals (no només per a pacients de diàlisi o oncològics) i que prestaran servei gratuït a persones amb mobilitat reduïda i majors.

Els taxistes porten quatre jornades de vaga indefinida que ha d'incidir sobretot a Ifema, on se celebra la Fira de Turisme Internacional de Madrid (Fitur), i s'han generat diversos incidents durant l'aturada (amb diversos talls de l'M-40, dos taxistes detinguts per protestes als voltants del recinte firal i fins a 11 taxistes ferits durant les protestes).

Mentrestant, el president de l'Associació Gremial de l'Autotaxi de Madrid, Miguel Ángel Leal, va recalcar que els taxistes volen que la legislació marqui «un temps» de referència sobre la precontratació.