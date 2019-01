El 40% dels restaurants de gamma alta de Barcelona, amb vins de la DO Empordà

El Consell Regulador de la Denominació d'Origen (DO) Empordà confirma a través d'un comunicat que els vins de la denominació empordanesa han millorat en els darrers anys la seva presència a les cartes dels restaurants barcelonins. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi qualitatiu i quantitatiu encarregat pel Consell Regulador de la DO Empordà per conèixer el posicionament i nivell de penetració dels seus vins al sector de la restauració als establiments de la capital catalana. La dada més rellevant de l'informe és que un 40% dels restaurants de gamma alta de Barcelona ofereixen vins de la DO Empordà. La presència dels vins empordanesos és menor als restaurants de gamma mitjana (un 27%) i de gamma baixa (un 16%). En conjunt, els vins empordanesos són presents al 20% de les cartes dels restaurants barcelonins.



Claus de l'estudi

Per elaborar l'estudi, el Consell Regulador apunta que s'han analitzat les cartes de 1.139 restaurants de la ciutat de Barcelona i s'han realitzat també enquestes qualitatives a una trentena de professionals dels àmbits de la restauració, la distribució i la comunicació. L'informe, elaborat per la consultora Visirius, es va presentar ahir durant una reunió informativa, amb el títol de «Barcelona i la consolidació de la marca Empordà a Catalunya», celebrada al celler Empordàlia, de Vilajuïga, a la qual van assistir representants dels cellers empordanesos i professionals vinculats amb el sector.