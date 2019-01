Abonament de 4,7 MEUR d'ajuts a les zones amb limitacions naturals

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat continua efectuant els pagaments del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya PDR.cat2020, complint així amb els compromisos assumits amb els agricultors. Així, el DARP va fer efectiu el divendres 18 de gener el pagament dels imports corresponents al 43% de l'ajut a les zones amb limitacions naturals de la campanya 2018, en concepte de bestreta. Segons un comunicat emès pel departament, aquest ajut s'emmarca dins del PDR.cat2020, amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). L'import total del pagament és de 4.779.776,24 euros, fent-se efectiu a 4.952 beneficiaris de 35 comarques, tenint un impacte sobre 303.310,92 hectàrees. De la província de Girona, hi ha hagut un total de set comarques que han rebut part de l'import de la iniciativa.

Aquest ajut de Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques de la campanya 2018 té l'objectiu d'assegurar un ús continuat de les terres agràries, contribuir al manteniment d'una comunitat rural viable, que possibiliti la conservació del camp, i mantenir i fomentar sistemes agraris sostenibles amb especial consideració envers les exigències mediambientals.

Per aquest motiu, es volen compensar els costos addicionals i les pèrdues de renda per la realització de l'activitat agrària en les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques. Els pagaments es concedeixen als agricultors que es comprometin a dur a terme la seva activitat agrària en les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques designades.



Ajudes a la província de Girona

De la demarcació de Girona, han estat set les comarques beneficiades dels ajuts per a zones amb limitacions naturals, d'un total de 35. Per exemple, a l'Alt Empordà, s'han pagat 5 expedients i s'ha rebut un import de 5.362,93 euros. A la Cerdanya, els expedients pagats han estat 170, rebent un total de 247.751,20 euros. Pel que fa a la Garrotxa, els expedients pugen a 123 i l'import és de 112.299,15 euros. Només un expedient s'ha pagat al Gironès, i l'import és de 482,18 euros. Els expedients de La Selva en són 8 i el total pagat és de 7.179,63 euros. La comarca del Pla de l'Estany li corresponen 10 expedients pagats i l'import entregat correspon a 10.916,88 euros. Per últim, la comarca del Ripollès, que compta amb 184 expedients pagats, l'import dels quals suma 294.362,72 euros.