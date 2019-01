Arriba la 20a Jornada de les empreses agràries a les comarques de Girona

La sala d'actes de l'Escola Bell-lloc de Girona acollirà el proper dijous 14 de febrer a les set de la tarda la XX Jornada de les empreses agràries a les comarques gironines, «Per una alimentació S4Q (suficient, sana, segura, sostenible i de qualitat)». Segons un comunicat elaborat pels organitzadors de l'esdeveniment, aquest «vol contribuir a l'estudi i al debat de qüestions d'actualitat del món agrari des del rigor i la professionalitat». L'acte començarà a les set de la tarda i estarà format per diverses ponències que clouran cap a tres quarts de nou del vespre.

Segons un pamflet d'informació sobre la jornada, actualment es produeix una gran quantitat d'aliments amb molta facilitat sense la certesa de si són saludables o si s'empren els mitjans adequats per produir-los. Per aconseguir aquesta seguretat, a la jornada tindran lloc quatre ponències que mostraran quin és el camí actual que s'està traçant per tal d'aconseguir una alimentació S4Q. L'acte espera acollir tant productors com consumidors.