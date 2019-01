Booking.com crearà cent llocs de treball a Barcelona

L'empresa de comercialització turística electrònica Booking.com té previst crear 100 nous llocs de treball a Barcelona en els pròxims tres mesos, que s'integraran a l'equip d'atenció al client de les seves oficines a la capital catalana.

Segons el departament d'Empresa de la Generalitat, els nous treballadors se sumaran a la plantilla de 600 persones que actualment treballen en aquestes oficines.

La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, es va reunir ahir amb representants de l'empresa holandesa a les oficines de la capital catalana, la primera ciutat on l'empresa va obrir una oficina fora dels Països Baixos, on s'han donat a conèixer aquestes contractacions.

Per a Chacón, aquesta ampliació evidencia com Catalunya s'ha «consolidat com un hub» que conjuga l'activitat econòmica i la turística per crear més riquesa i llocs de treball. Va afegir que el «talent» que genera Catalunya és un dels «factors determinants» que situen la comunitat com una de les regions més dinàmiques d'Europa en termes de captació d'inversions estrangeres. Durant la reunió, Chacón ha recordat la importància del turisme a Catalunya, sector que representa el 12% del PIB i dóna feina al 13,6% de la població.

La directora regional d'hotels de Boooking.com, Mireia Prieto, ha assegurat que "Barcelona és una ciutat molt atractiva" en la qual volen seguir creixent i aprofitar el nínxol de talent que hi ha.

L'oficina de Booking.com a Barcelona està ubicada al districte 22@ de la capital catalana i el seu equip d'atenció al client ofereix servei en 32 idiomes.

La seva obertura va comptar amb el suport d'Acció, l'agència per a la competitivitat de l'empresa de la Generalitat. Fundada el 1996, Booking.com compta actualment amb més de 17.000 treballadors a gairebé 200 oficines ubicades a 70 països d'arreu del món.