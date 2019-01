Els conductors de VTC de Barcelona es manifesten per rebutjar el decret

Els conductors de vehicles VTC fa sis dies que ocupen una part de l'avinguda Diagonal de Barcelona i no marxaran, com a mínim, fins dimarts que ve, segons va apuntar el portaveu dels treballadors de Vector que treballen amb Cabify, Carles Segarra. Ahir al matí els treballadors d'Uber i Cabify van decidir fer una marxa lenta per fer més visible la protesta.

Abans d'iniciar la manifestació, Fernando Gatell, el director general de Vector Ronda Teleport, va asseguratr que l'aprovació del decret els «obligarà» a marxar de Catalunya i a acomiadar els seus treballadors. Vector Ronda Teleport és propietària de 600 llicències i amb més de mil treballadors. De moment aquesta empresa ja ha parat la contractació i ha acomiadat vint persones. Segons Gatell, es preparen per acomiadar per venciment de contracte una setantena de persones la setmana que ve si es dona llum verda a la normativa.

Al seu torn, el conseller delegat de l'empresa, Miguel Angel Toledo, va afirmar que emprendran les mesures «que calgui» per impugnar el decret llei un cop aprovat. «No té sentir posar barreres temporals a la tecnologia», va lamentar. «Aquests 15 minuts fan completament inviables la nostra empresa, ens veurem obligats a tancar», va sentenciar. Alhora, va assegurar que impedir la geolocalització «no té cap sentit» i és un altre «impediment» per desenvolupar la seva feina.

Els treballadors van agrair a les directives que continuïn pagant-los el sou tot i que fa una setmana que han aparcat els cotxes a la Diagonal com a mesura de protesta. «Ens estan donant suport en una situació molt costosa per a ells. Mentre nosaltres estem parats, cobrem i no ens descomptaran ni un sol euro», va explicar José Ignacio, que va demanar «una solució» que els tingui en compte, i no només pensi en els taxistes.

Al cap de dues hores i mitja, centenars de conductors van arribar a la plaça Sant Jaume entre crits de «VTC» i «Només volem treballar». Una comitiva formada per un membre de la patronal Unauto, de la directiva i del comitè de treballadors de Vector es van reunir amb el cap de gabinet de la conselleria de Presidència. «Esperem que ho reconsiderin», va apuntar Gatell.

També formava part de la comitiva el president de la patronal de les VTC a Catalunya, Josep Maria Goñi. A la sortida, va assegurar que estan «sorpresos» pel suport ciutadà que han rebut amb més de 135.000 signatures electròniques. «Demano la solidaritat del poble de Catalunya, que no ens expulsin», va pregar.

Els conductors i propietaris de les empreses que operen amb llicències VTC van agrair que la Generalitat agraís «per primera vegada» i els van demanar una segona reunió, aquesta vegada, amb la presència del president Quim Torra, va explicar Carles Segarra, portaveu dels treballadors de Vector que operen a través de la plataforma Cabify.

Els representants dels conductors també van intentar reunir-se amb algun membre del govern municipal però no ho van aconseguir. «L'Ajuntament només té sensibilitat per uns i indiferència pels altres», va lamentar Segarra.



Madrid fixa de 300 i 500 metres

La normativa per a vehicles de lloguer amb conductor acordada entre la Comunitat i l'Ajuntament de Madrid obligarà que aquests cotxes, els que donen servei a les plataformes Uber i Cabify, estiguin a una distància mínima de 300 i 500 metres del client que contracta els seus serveis.

La distància exacta haurà de ser concretada per cada municipi, segons consta en l'esborrany del projecte de llei amb el qual es materialitzarà l'acord entre Comunitat i Ajuntament.

El text va estar presentar ahir tant a la patronal de VTC com a les associacions de taxistes amb la finalitat que posin fi a l'atur indefinit que secunden des del dilluns per a reclamar una regulació per a les VTC.La nova llei estableix a més que, com a primer requisit perquè els VTC circulin, a més de l'autorització que ja tenen, obtinguin una llicència urbana expedida pel municipi del qual es tracti.

Els criteris per a la concessió i consecució d'aquesta llicència podria obrir la porta a limitar el nombre de cotxes de VTC actualment en circulació, especialment en el cas de Madrid.

La capital és la ciutat que més VTC té actualment, atès que suma 6.559 cotxes d'aquest tipus, un per al voltant de cada dos taxis, i la meitat dels quals existeixen en tot el país, segons dades oficials del Ministeri de Foment de tancament de 2018.

Quant als criteris per a la contractació dels seus serveis, on estava la clau de les negociacions i la principal reivindicació dels taxistes, les dues administracions de Madrid van decidir optar per establir paràmetres de distància entre el vehicle sol·licitat i el viatger, en comptes de temps.

D'aquesta forma regular de forma diferent a com l'està fent Catalunya, que el seu Govern preveu aprovar dimarts que ve un Decret que obligarà a contractar un VTC amb almenys quinze minuts d'antelació, període de temps que Barcelona podria elevar fins a una hora.

En el cas de Madrid, es fixarà que el vehicle VTC «haurà de trobar-se situat a una distància mínima de 300 metres respecte de la ubicació de la persona que contracti el servei».

No obstant això, «a fi de millorar la gestió de la mobilitat interior de viatgers i garantir l'efectiu control de les condicions de prestació dels serveis», els municipis podran incrementar, mitjançant ordenança, la distància mínima de precontratació fins a un màxim de 500 metres.

En aquest cas, hauran de fer-lo «respectant el criteri de proporcionalitat» conforme a diferents aspectes, com són l'afecció al domini públic, al trànsit urbà, la circulació de vehicles i afecció a l'estacionament en via pública.

En aquesta línia, el projecte de llei fixa avantatges per als vehicles VTC de 'zero emissions', que es podran contractar amb tan sols una distància de 150 metres, la meitat que la resta, que els municipis podran elevar fins al límit de 250 metres.

Segons l'esborrany, per al control efectiu d'aquest requisit, l'arrendador haurà d'emmagatzemar i conservar electrònicament el geoposicionament dels vehicles que presten els serveis, tant del moment de la formalització del contracte com de la recollida efectiva del client, durant un termini de tres mesos.

També haurà de facilitar l'accés a aquesta informació a l'administració competent quan li sigui requerida, i, a més, els serveis prestats mitjançant vehicles d'arrendament amb conductor hauran de comunicar-se per via electrònica abans de la seva prestació, destaca el text.

A 100 METRES D'HOTELS, AEROPORTS I ESTACIONS.

La nova llei madrilenya sobre VTC remarca que «en cap cas» aquests cotxes podran «circular per les vies públiques a la recerca de clients, estant prohibit l'oferiment directe dels serveis, la recollida de persones en la via pública que no els haguessin precontratat i el romandre estacionats a fi de propiciar la captació de viatgers sense mediar contractació prèvia».En concret, s'entendrà que propicien la captació quan estiguin estacionats a menys de 100 metres d'aeroports, estacions de ferrocarril, d'autobusos, bescanviadors de transport, hotels, centres comercials, llocs on s'estiguin celebrant esdeveniments d'afluència massiva de persones i punts de parada dels vehicles taxi autoritzats pels corresponents ajuntaments.A la finalització dels serveis, els vehicles que no estiguin contractats podran ser estacionats en llocs diferents dels referits anteriorment, «on en cap cas podran captar clients, o tornar al lloc on l'empresa tingui una base».INFRACCIONS.Precisament, la nova normativa recull com a infraccions molt greus la cerca o recollida de clients que no hagin contractat prèviament el servei de la VTC així com estar estacionat propiciant la captació.Per part seva, es quedarà com a infracció greu no portar en el vehicle els distintius que siguin exigibles per norma o bé portar-los sense tenir dret a ells. També es cataloguen com a falta greu l'oferta de serveis de transports que incompleixin els requisits establerts per a poder ser realitzats o mitjançar en la seva contractació i no conservar la referida informació sobre geoposicionament dels vehicles.El projecte de llei també fa referència a condicions ambientals quant a processos de renovació o ampliació de les flotes, tant de taxis com VTC, per a instar que optin per tecnologies de màxima eficiència energètica, combustibles renovables i minimització del soroll i de les emissions de CO?.