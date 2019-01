Els més grans de 65 anys representaran el 39 per cent de la despesa l'any 2030

Els més grans de 65 anys esdevindran el públic objectiu més important per a les grans marques generalistes en les properes dècades. De fet, ja ho són. Les seves llars dediquen 4.271 euros l'any a omplir el rebost, 172 euros més que les llars de menors de 65 anys, segons estableix un informe de Kantar Media. Segons les seves prediccions, el 2030 podrien generar 4 de cada 10 euros del mercat. «És el segment que demogràficament creixerà més i, a més, té un poder adquisitiu més gran perquè se solen haver alliberat de càrregues com la hipoteca o el manteniment dels fills», afirma Neus Soler, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i experta en màrqueting. Segons un estudi de Cetelem del 2016, el 68% és propietari dels seus habitatges i només el 20% encara l'està pagant. «Són un segment ampli, amb més esperança de vida i interessant per a les marques, ja que estan disposats a pagar més per aquestes», explica Soler.

«El creixement del mercat dependrà, en una part important, d'aquestes llars i, de fet, actualment ja és així», confirma Juan Carlos Gázquez, professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. A l'Estat espanyol, aquest grup arriba gairebé als nou milions de persones, segons l'Institut Nacional d'Estadística. «Les prediccions afirmen que la piràmide demogràfica s'està invertint, el que contribuirà al fet que les empreses vegin aquest públic objectiu com una oportunitat d'or», explica Gázquez.

Els problemes mèdics, més temps lliure i una renda més alta canvien la manera de consumir. Una de les característiques principals d'aquest grup és la seva preocupació per la salut. «Estan més conscienciats pel que fa a cuidar-se i per això inclouen una sèrie de productes 'prescrits' per a complementar la seva alimentació (complements vitamínics, làctics per a mantenir la densitat òssia, productes anticolesterol, etc.)», explica Soler. Com que estan jubilats, disposen de temps lliure per a incloure més activitats a la seva rutina diària i comprar amb més calma. Segons Gázquez, els seus cistells es caracteritzen per ser petits però molt freqüents, compren formats i envasos individuals o de mida més petita i són menys propensos a les promocions. «Opten per més productes frescos i específics, que són més cars, i per marques del fabricant, que es consideren de més qualitat», afirma Soler.

Per a comprar trien botigues de proximitat especialitzades i supermercats. «Volen establiments més còmodes, amb passadissos més amples i amb prestatgeries de menys alçada per a arribar còmodament als productes», va afegir.