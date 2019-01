Mesures en el regadiu Segarra-Garrigues

En compliment de la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) del Projecte de regadiu i de la concentració parcel·lària del Segarra-Garrigues, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat ha anat aprovant i executant, ja des de l'any 2011, diferents projectes que inclouen actuacions encaminades a corregir i compensar l'impacte ambiental d'aquest nou regadiu. Amb aquest objectiu, i per tal de donar continuïtat a aquest propòsit, el DARP va aprovar, el passat mes de novembre, el «Projecte de mesures correctores i compensatòries del regadiu del sistema Segarra-Garrigues. Declaració impacte ambiental 2010. Campanya 2018-2019». En aquest projecte, amb un pressupost de 2.971.541,17 euros, s'inclouen les mesures compensatòries del regadiu del Segarra-Garrigues, fent que la implantació del reg sigui compatible amb la conservació del medi ambient. La mesura més important, i que està tenint una repercussió crucial per a la conservació dels hàbitats, és la gestió de superfícies amb finalitats ambientals.

El projecte inclou altres actuacions dins la campanya, com ara la instal·lació de malles per a evitar la mortalitat de la fauna en basses de regulació del reg o la construcció de 8 torres de nidificació per a xoriguer petit i gaig blau, entre d'altres.