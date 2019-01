Mor el poll d'àliga cuabarrada que havia nascut a Gelida

Fa més de 30 anys que una parella d'àligues cuabarrades crien dins la Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) del Sistema Litoral Central, a Gelida. El 2018, malgrat patir una forta pressió humana, ja que aquesta ZEPA és molt propera a grans infraestructures i poblacions, la parella d'àguiles va aconseguir treure un poll. Però al mes d'abril, quan el poll ja tenia uns dos mesos de vida, els progenitors el van deixar d'alimentar i la cria va morir. Els Agents Rurals de l'Alt Penedès, després de confirmar la desaparició dels progenitors del poll de Gelida, van començar la recerca immediata dels possibles motius, tenint en compte que es tracta d'una espècie en perill d'extinció a Catalunya, molt sensible a activitats d'oci que poden ser un risc.

De seguida es van localitzar nombroses vies d'escalada que s'havien instal·lat recentment als penya-segats frontals al niu. Es calcula que diverses persones van estar treballant-hi durant uns dies en una zona de molt difícil accés, i van haver de fer neteja de la vegetació per facilitar-hi el pas de persones i material. Tota aquesta activitat és incompatible amb la reproducció de l'àliga cuabarrada i va poder provocar que la parella d'àligues abandonessin el seu poll. El Departament d'Agricultura constata que no s'ha pogut determinar l'autoria dels fets.

Per accedir al lloc cal passar per un corriol de pas prohibit durant l'època de cria (de l'1 de gener al 30 de juny). Els Agents Rurals van retirar tot el material instal·lat, entre els quals hi havia objectes d'escalada, tenint en compte que dins les ZEPA aquesta està prohibida.