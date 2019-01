No són els culpables

Fa tres setmanes que van acabar els dies de Nadal i Any Nou, dies en què es consumeix més i especialment es compren més aliments, alguns dels quals es compren per a regal, sense saber si les persones a les quals els regalem els necessiten o no. Durant tot l'any es malgasten aliments però de manera especial durant aquests dies. És per això que em sembla convenient comentar el tema. Es calcula que, actualment, es malgasta al voltant d'un terç dels aliments produïts al món, el que té com a conseqüència una petjada de carboni més gran que la que provoquen la majoria dels països. Els aliments rebutjats representen un enorme malbaratament de recursos, des de la terra i l'aigua que s'utilitzen per produir els aliments (agricultura i ramaderia), fins a l'energia utilitzada per a processar-los, transportar-los, preparar-los i cuinar-los. Al Regne Unit, la preocupació pels residus alimentaris està augmentant. 4 de cada 5 consumidors estan d'acord que «la gent, generalment, és massa descuidada amb el consum d'aliments». A Catalunya passa una cosa semblant. Aquest sentiment és especialment pronunciat entre les generacions més grans (el 94% de les persones de 65 a 74 anys hi està d'acord) i 7 de cada 10 coincideixen que el malbaratament d'aliments és perjudicial per al medi ambient, segons Waste & Resources Action Programme (WRAP), organització que treballa amb governs, empreses i comunitats per oferir solucions pràctiques per a millorar l'eficiència dels recursos. La majoria opina que la responsabilitat de prevenir el malbaratament d'aliments recau en els consumidors, mentre que menys del 40% pensa, sense tenir arguments, que la responsabilitat és dels agricultors. Encara que hi ha una evident preocupació sobre aquest tema, la intenció de reduir el malbaratament d'aliments sol ser més feble. Segons una investigació de la companyia d'estudis de mercat de Foresight Factory, només el 33% dels consumidors planteja conscientment desaprofitar menys aliments en els pròxims sis mesos. Aquest és el nivell més baix en els últims 10 anys, comparat amb la intenció de no desaprofitar aliments durant i després de la crisi financera mundial (que era del 60%), ja que el menjar desaprofitat són diners desaprofitats. Segons l'estudi, els consumidors opinen majoritàriament que ells mateixos són els responsables de prevenir el malbaratament d'aliments, ocupant el segon lloc els comerços, el tercer lloc el sector de l'hostaleria i restauració, posteriorment els fabricants i finalment les autoritats públiques i els agricultors i ramaders. Segons els càlculs del WRAP, el malbaratament d'aliments postgranja al Regne Unit és d'aproximadament 10 milions de tones a l'any, més del 70% de les que es malgasten a la llar. Això equival a una mitjana de 540 lliures perdudes per any i per llar, en concepte de malbaratament d'aliments evitable, augmentant a 810 lliures a les llars amb nens. Els principals aliments rebutjats són les categories peribles, com fruites i verdures, pa i llet. Molts consumidors pensen que no malgasten molt menjar, però l'evidència suggereix que probablement desconeixem la quantitat de menjar que rebutgem. S'ha descobert que fins i tot les llars que diuen que no malgasten aliments, en realitat produeixen una mitjana de 2,9 quilos de deixalles per setmana, dels quals es poden evitar 1,7 quilos, és a dir, més de la meitat. Curiosament, també van trobar que no hi ha una relació real entre la quantitat d'aliments desaprofitats i l'edat dels enquestats. Les llars on el comprador principal és major de 65 anys, tiren una mitjana d'1,2 quilos per persona i setmana, el mateix que a les llars on el comprador principal té entre 16 i 24 anys. Davant aquest fet cal preguntar, què fa que el menjar es malgasti a la llar? La raó més comunament citada per rebutjar aliments és que aquest no es fa servir a temps i es passa de la data de consum. Una altra raó important per la qual la gent llença el menjar és que el menjar ja no és necessària o que s'havia preparat massa. El 2015, el 75% de les persones enquestades per Foresight Factory van dir que tenir porcions més petites disponibles a les botigues els ajudaria a desaprofitar menys aliments a la llar, augmentant al 80% entre les llars amb una sola persona.

Un nombre creixent dels consumidors viuen sols i, en els últims anys, els detallistes han augmentat la diversitat de mides de paquets en prestatges, en categories com amanides en bosses, pomes «preempaquetades», pastanagues i patates. Si bé els minoristes tenen un paper important en ajudar els consumidors a desaprofitar menys aliments, alguns aliments es desaprofiten abans de ser venuts. Alguns detallistes i proveïdors ara estan treballant amb organitzacions benèfiques per redistribuir l'excedent d'aliments a refugis per a persones sense llar, bancs d'aliments i altres organitzacions que alimenten a les persones necessitades. Entre 2015 i 2017, la quantitat d'aliments redistribuïts pels detallistes es va duplicar a gairebé 12.000 tones. Reduir el malbaratament d'aliments requereix col·laboració. Com hem comentat, les llars són les que més contribueixen al malbaratament d'aliments, de manera que reduir el malbaratament a la llar té el major potencial d'impacte. La investigació de WRAP suggereix que es poden obtenir guanys simplement en fer que les persones consumeixin les restes, planifiquin els seus menjars i donin un cop d'ull a la seva nevera abans d'anar de compres. De vegades, són les petites coses les que compten. Del que sí que estem segurs és que les deixalles no es produeixen per culpa dels agricultors ni ramaders.