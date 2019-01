Els notaris catalans creen un centre per fomentar acords en herències i divorcis

El Col·legi de Notaris de Catalunya ha creat un centre de mediació pioner per fomentar els acords extrajudicials en litigis civils i mercantils, com herències o divorcis, que van representar un 25% dels sis milions de casos judicialitzats a Espanya l'any 2017.

El degà del Col·legi de Notaris de Catalunya, Joan Carles Ollé, va assegurar ahir que el nou Centre de Mediació i Conciliació Notarial (CEMECON) és una «aposta decidida» per a respondre a les demandes de la societat i seguir amb les tendències de la resta d'Europa, que advoca per la utilització de mètodes alternatius per a modernitzar la justícia.

El centre, segons va detallar el degà, compta amb 15 mediadors, entre els quals es troben notaris i advocats, amb una formació d'«elit» en el Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR), un centre d'excel·lència internacional referent en la mediació europea. El centre, al qual podran accedir tant particulars com empreses, centrarà la seva activitat en la resolució de conflictes en l'àmbit civil, familiar i mercantil, com a contractes hipotecaris, herències o conflictes matrimonials i d'empreses familiars. Un dels objectius del centre de mediació i conciliació és la desjudicialització de conflictes per a augmentar l'eficiència de les resolucions, la qual cosa reduirà costos i temps d'espera.

El vicedegà del Col·legi Notarial, José Alberto Marín, va matisar que, a diferència dels jutges, que únicament veuen conflictes jurídics, els mediadors i conciliadors van més enllà per a evitar problemes personals i anímics entre les parts enfrontades.

Els professionals encarregats d'exercir aquesta tasca, a través de totes les reunions prèvies amb les parts durant el procés de mediació, recapten informació i es guanyen la confiança dels involucrats perquè ningú perdi amb l'acord final.

A l'hora de resoldre conflictes, el nou centre distingeix entre mediadors i conciliadors. Tots dos, segons va explicar el degà Ollé, s'encarreguen de gestionar el procés i fomentar el diàleg entre totes dues parts. La gran diferència entre ells és que els conciliadors, a diferència dels mediadors, van de realitzar una proposta jurídica durant la fase final de la resolució del conflicte.

Pel que fa al temps de resolució dels conflictes, van explicar que no tenen una limitació estricta, ja que s'acullen a la llei estatal, i no a la catalana, que fixa en 60 dies, ampliables a 90, el temps màxim per a tancar una mediació. En el cas del Cemecon, l'única cosa que exigeix la normativa estatal és que s'arribi a un acord «al més aviat possible». Encara així, des del centre van afirmar que, per norma general, una mediació o conciliació no sol estendre's per sobre dels tres mesos, existint fins i tot alguns casos en matèria mercantil en la qual els acords arriben a tancar-se en un sol dia.