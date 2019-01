Les queixes més comunes a la feina

Quantes vegades al dia, a la feina, et queixes o escoltes algú queixar-se? Queixar-se provoca estrès, que causa efectes negatius en l'organisme com pressió alta, somnolència, indigestió, mals de cap i ansietat. També causa negativitat per a un mateix i els que ens envolten, de la mateixa forma que cansament, ja que com més energia dediquis a les queixes, menys n'hi haurà de disponible per desplegar totes les teves capacitats.

Com a consell et proposo que obris la teva ment, respiris profund i et centris en les coses positives, així viuràs la teva feina sense queixes i amb més satisfacció. Ara que ja sabem el que suposa aquest mal hàbit, repassem els motius principals de les queixes:



1. Excés de treball

Aquesta queixa apareix quan el treballador sent que carrega amb més responsabilitat de la que li correspon. I es veu agreujada si coincideix amb falta de motivació. Si el fet és objectiu, s'ha de tenir en compte que carregar els treballadors amb molta feina o tasques molt pesades no és una bona situació, ja que això pot acabar afectant el treballador i, com a conseqüència, l'empresa. La solució passa per redistribuir les tasques i buscar un equilibri.

Si el fet és subjectiu, s'ha de buscar la raó real. Potser el treballador no està prou preparat per al càrrec que ocupa o potser no entén la distribució de les feines. Finalment, i com sempre, s'han de relativitzar els problemes. Si l'excés de treball ve per un augment de comandes temporal, per alguna baixa laboral d'un company o situació excepcional, potser no és el moment de queixar-se.



2. Conciliació laboral

És important que l'empresa tingui en compte que un treballador preocupat per motius personals no rendirà al mateix nivell. Per facilitar aquest punt, es poden posar en marxa diferents iniciatives com el teletreball, guarderies a les empreses, horari flexible, etc. D'altra banda, els calendaris i els horaris no se solen decidir d'un dia per a l'altre, i també és responsabilitat del treballador buscar les millors combinacions perquè la perjudicada de la seva situació personal no sigui l'organització que li paga el salari.



3. Sou

Aquesta és la queixa per excel·lència. D'una banda, hi ha treballadors que consideren que guanyen un sou molt baix. I en altres casos, també hi ha professionals que senten que s'han estancat en no tenir un augment de sou en anys. Aquest és un dels aspectes més difícils de gestionar en una empresa, ja que el sou ofert a un empleat depèn de molts factors, com poden ser: el treball realitzat, l'antiguitat, la polivalència del treballador, l'estat de l'empresa, l'estratègia de recursos humans, la situació del mercat o sector, entre d'altres. La queixa del sou pot fer-se crònica i eclipsar tot allò de bo que té un lloc de treball. Com a treballador, val la pena recordar que la millor manera de rebre un augment, més que queixant-se o demanant-ho, és treballar dur fins que sigui ofert.

La propera vegada que tinguis la temptació et queixaràs? O emprendràs una acció que canviï la situació? Finalment, us deixo una frase dura per a la reflexió: «Queixar-se és el passatemps dels incapaços» ( Hugo Ojetti).