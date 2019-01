Unió de Pagesos demana eliminar la puja en el cànon de l'aigua en el porcí i l'aviram

Unió de Pagesos (UP) demana al Govern que elimini la proposta d'aplicació d'un coeficient 0,5 al gravamen general del cànon de l'aigua per als usos ramaders de porcí i aviram, que ara és de zero, prevista en l'avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic. A més, el sindicat considera que no té en compte la capacitat econòmica dels ramaders d'acord amb els principis de l'ordenament tributari vigent, la capacitat econòmica, la igualtat en relació amb la capacitat contributiva de cadascú i la progressivitat.

El ple del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) del 18 de gener va incorporar, a petició del sindicat, la proposta d'eliminació del cànon de l'aigua en el Dictamen 1/2019 sobre aquest avantprojecte. Unió de Pagesos defensa en un comunicat que els ramaders han fet un gran esforç els últims anys per millorar la gestió de l'aigua i les dejeccions en les explotacions ramaderes, fet que ha comportat unes inversions importants. En aquest sentit, UP suggereix que cal tenir en compte que el projecte de decret de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes, pendent d'aprovar-se, inclou noves obligacions i prohibicions que implicaran costos addicionals a les granges. D'altra banda, el sindicat fa un balanç de la consolidació del sector porcí el 2018, tot i que la Llotja de Mercolleida ha marcat un preu inferior respecte a la mitjana del 2017. El sindicat determina que el valor mitjà dels preus del sector va ser el 2018 d'1,13 euros per quilo viu, mentre que el 2017 va ser d'1,25 euros per quilo viu. El 2016 també va ser d'1,13 euros per quilo viu. Així doncs, UP considera que el balanç ha estat favorable pel manteniment del volum de les exportacions a països tercers i un increment contingut de costos.

L'encariment lleuger del preu del pinso respecte dels dos anys anteriors ha estat un dels factors que han limitat el marge econòmic a 0,04 euros per quilo viu durant el 2018, segons les estimacions del sindicat, mentre que el 2017 va ser de 0,19 euros per quilo viu i el 2016 de 0,06 cèntims per quilo viu.



Pesta Porcina Africana

Pel que fa a la preocupació sanitària del sector per la proximitat d'un cas de Pesta Porcina Africana (PPA) detectada en porcs senglars a Bèlgica, Unió de Pagesos defensa treballar amb fortes mesures de bioseguretat, tant a les granges com en el control de la població de senglars. Amb aquest objectiu, el sindicat demana al Govern la declaració d'emergència cinegètica en els territoris amb poblacions de senglars superiors a vuit exemplars per quilòmetre quadrat de densitat mitjana durant la temporada de caça, com marca la normativa, i que s'actuï en conseqüència. També recomana extremar els controls en els moviments d'animals i impulsar campanyes d'informació dirigides als caçadors.