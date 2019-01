La pensió de viduïtat de 3.450 gironins puja 464 euros en un any

Arriba amb set anys de retard, però la base reguladora per a calcular la pensió de les vídues i vidus s'elevarà fins al 60%, una mesura que s'incloïa en una llei de 2011 i que per fi va aprovar el Govern de Pedro Sánchez en el seu últim Consell de Ministres de l'any. Encara que no es beneficiarà el col·lectiu al complet, format per 2,36 milions de persones -en la seva immensa majoria dones-, sinó només aquelles que compleixin una sèrie de requisits.

Això es tradueix que un total de 3.450 gironines, una de cada deu veuran incrementada la seva nòmina de gener en 33,17 euros, la qual cosa suposa una pujada de 464 euros a l'any. D'aquesta forma, la seva prestació mitjana s'elevarà de 814,54 euros mensuals als 847,71 euros, la qual cosa suposa una alça del 4,07%. En el conjunt de Catalunya són més de 62.000 viudes, 15 de cada cent, mentre que a Espanya són un total de 414.050, un 17,70%.

Aquesta pujada se suma a l'increment de gairebé el 8% que ja van tenir a l'agost, quan la base reguladora va augmentar del 52% al 56%. És a dir, en tot just sis mesos han vist incrementada la seva prestació gairebé un 12%, la qual cosa se suma a més a la revaloració anual, en 2019 de l'1,6%.

Per poder beneficiar-se d'aquesta forta pujada és necessari que es compleixin una sèrie de requisits: tenir 65 anys o més, no percebre salaris per treball ni una altra pensió pública i no comptar amb ingressos per sobre dels 7.569 euros, que és el límit de rendes fixat per tenir dret a percebre complement a mínims. En realitat, aquestes condicions no només les compleixen aquestes 414.000 dones, sinó 445.639 més, que no ho percebran en el seu pròxim ingrés bancari ja que reben ja complements a mínims. Això significa que l'Estat complementa addicionalment la seva pensió fins al mínim fixat anualment en els Pressupostos, per la qual cosa en aquests casos aquest complement que reben se'ls ha reduït en la mateixa proporció en què ha augmentat l'import de la seva prestació, que ascendirà a 677 euros per a les majors de 65 anys.

El cost real d'aquesta mesura, incloent-hi la compensació parcial de 12,9 milions d'euros que aporta l'Estat en concepte de complements a mínims, és de 28,5 milions d'euros mensuals que ja estan inclosos en la nòmina de les pensions de gener. Representa una despesa total de 339 milions per al conjunt de 2019.



Un increment del 8% del total

La major part dels 9.535 milions d'euros destinats a pagar la nòmina de les pensions al gener va anar a parar a les pensions de jubilació, amb 6.778,1 milions d'euros (+7,2%), seguides de les pensions de viduïtat, a les quals es van dedicar 1.670 milions d'euros (+8,7%).

El nombre de pensions va avançar al gener un 1,29% respecte al mateix mes de 2018, fins a 9.695.870 pensions, lleugerament per sota de les 9.696.272 pensions que es pagaven al desembre.

Del total de pensions, més de la meitat, 6.000.191, van ser pensions de jubilació, amb un repunt de l'1,98% respecte a gener de 2018, mentre que 2.361.540 eren pensions de viduïtat (+0,08%), 954.031 d'incapacitat permanent (+0,4%), 337.866 d'orfandat (+0,01%), i 42.242 a favor de familiars (+2,4%).

La pensió mitjana de viduïtat, per part seva, ha registrat l'avanç més gran interanual en valors relatius, un 8,6%, fins als 707,4 euros mensuals, després de la pujada de la base reguladora.