Els treballadors, preocupats per la decisió de Nissan de deixar de fer la furgoneta NV200

Treballadors de Nissan han expressat la seva preocupació després de l'anunci de l'empresa de deixar de fabricar la furgoneta NV200 a l'estiu durant una assemblea celebrada a la seu de CCOO.

El secretari general del sindicat a Nissan, Miguel Angel Boiza, ha alertat que la situació de la fàbrica és preocupant perquè a més de l'anunci de la furgoneta NV200, les produccions del Pick Up One Tone sembla ser que van a la baixa.

Boiza ha considerat determinant la futura decisió de Nissan sobre la planta de pintura, sobre la qual ha dit que s'hauria d'intervenir a mitjà termini per complir la nova legislació. «Si es fa una planta de pintura nova és un senyal clar que s'aposta per aquesta fàbrica, però si no estarem en problemes seriosos de continuïtat en quatre o cinc anys», ha alertat

El sindicat també reclama un pla d'inversions a llarg termini que garanteixi la fàbrica en un futur a mitjà i llarg termini. «L'empresa ens diu que el curt termini està garantit, però el canvi tecnològic d'automoció necessita inversions», ha indicat Boiza. A l'assemblea s'ha tractat la situació de la fàbrica.

Boiza ha exposat que l'empresa els diu que treballa intensament i que en els propers dies hi ha una reunió molt important al Japó per garantir un futur estable. No obstant, les properes eleccions sindicals fan que l'empresa s'esperi a tenir negociacions amb profunditat amb els sindicats. Boiza considera que a partir del març hi haurà esdeveniments cap a una banda o cap a l'altra.