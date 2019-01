La FOEG potencia l'FP Dual a les empreses gironines per reduir l'atur

La FOEG s'ha propostat aquest mandat potenciar la Formació Professional i també els oficis. Així consta en el full de ruta que la patronal gironina va anunciar el setembre passat durant la celebració del seu 30 aniversari. Aquesta setmana, pocs dies després de la reelecció del seu president, Ernest Plana, a la seu de la patronal gironina s'ha celebrat la jornada «FP Dual: conceptes bàsics i experiències d'èxit a Girona», amb l'objectiu de donar-la a conèixer a les empreses gironines i potenciar-la. La gerent de la FOEG, Mireia Santamaria, va afirmar que les empreses gironines tenen moltes dificultats per trobar personal qualificat, i també cal encaixar l'oferta i la demanda per poder reduir l'atur.

A la trobada organitzada per la FOEG de la mà de Fundació Bertelsmann -una entitat que compta amb experts en aquest àmbit- i el seu projecte Alianza para la FP Dual, es van abordar els avantatges de l'FP Dual, les passes que calen per a la implantació de projectes d'aquest tipus i es van exposar alguns casos d'empreses de la demarcació en què aquesta modalitat d'FP s'ha aplicat amb molt bons resultats.

A la jornada hi van participar Guillem Salvans, Sènior Project Manager de la Fundació Bertelsmann; Enric Borràs i Xavier Fabregat, assessors tècnics de l'Alianza para la FP Dual; Glòria Deulofeu, Academic Coordinator Technological del Centre Manel Xifra Boada, de COMEXI; Ingar Lutzow, HR Business partner de Frit Ravitch; i Mònica Fortet, directora de la Fundació Kreas.

L'Alianza és una xarxa estatal d'empreses, centres educatius i institucions que va ser creada el 2015 per la Fundació Bertelsmann, la Fundació Princesa de Girona, la Cambra de Comerç d'Espanya i la CEOE amb l'objectiu d'impulsar i desenvolupar el model d'FP Dual a Espanya. L'Alianza té actualment més de 975 membres adherits i es conforma com una aposta per un nou sistema d'aprenentatge capaç de contribuir a fer que més joves accedeixin al mercat de treball i al fet que disminueixi l'elevada taxa d'atur juvenil.

A la trobada, Guillem Salvans va explicar que «l'FP Dual ofereix avantatges per a tothom, tant per als alumnes com per a les empreses. També permet formar futurs treballadors de perfils especialitzats que actualment costa trobar al mercat».

A més, els asssessors tècnics de l'Alianza para la FP Dual, Enric Borràs i Xavier Fabregat, van assenyalar el gran desconeixement que hi d'aquesta modalitat d'FP tant entre els estudiants com per part de les empreses.

D'altra banda, Ingar Lutzow, Glòria Deulofeu i Mònica Fortet van explicar les seves experiències exitoses amb l'FP Dual i van coincidir a destacar que per a l'empresa és molt beneficiós contractar un alumne que s'hagi format amb ells amb dual. Segons Deulofeu, l'aprenent«treballa, se sent productiu, es troba en un entorn laboral i coneix la cultura de l'empresa, entre d'altres».