La patronal dels VTCs es querellarà contra el Govern si s'aprova el decret

La patronal VTC-Unauto a Catalunya prepara «querelles criminals» contra el Govern català i els «implicats en actes polítics, legislatius i jurídics» responsables d'aprovar la normativa de regulació dels cotxes que utilitzen Uber i Cabify, segons ha pogut saber l'ACN. En una assemblea extraordinària dissabte, la patronal, que representa el 89% del sector de lloguer de vehicles amb conductors, també va acordar «interposar les accions legals oportunes contra el decret llei» i presentar «reclamacions patrimonials i indemnitzacions» per danys i perjudicis contra «les autoritats i funcionaris responsables» de la regulació, si s'aprova. Els diners que podrien arribar a exigir arriben a almenys 1.050 milions d'euros i la querella criminal podria presentar-se per un presumpte delicte de «prevaricació», segons fonts consultades per l'ACN. La patronal dels VTCs també estudia ajudar econòmicament els treballadors amb diferents crèdits.