Les conques de Girona augmenten un 83% la producció hidroelèctrica

Endesa, a través de la seva divisió d'energies renovables Enel Green Power, va augmentar la seva producció d'energia hidroelèctrica a Catalunya un 48,5% durant el 2018, fins a un total de 4.215.199 MWh. La companyia elèctrica ha destacat que aquest resultat supera en un 13,3% la mitjana històrica de generació de la companyia amb aquest tipus de font renovable.

L'augment es deu al volum de precipitacions, especialment a la primavera, i a l'«òptim aprofitament» de les reserves d'aigua als pantans; els embassaments en què Endesa hi té centrals hidroelèctriques van acumular aigua fins a un 91% de la seva capacitat total de mitjana durant el primer semestre de l'any i el van finalitzar amb un 72%.

La conca catalana que més ha incrementat la seva generació durant l'any passat ha estat la de l'Ebre, que ha crescut en un 96,2% (de 510.665 a 1.001.939 MWh), o en altres paraules, ha produït un 20% per sobre de la seva mitjana històrica. En segon lloc, a les Conques Internes (la dels rius Muga, Ter, Fluvià i Llobregat) s'ha incrementat la producció hidroelèctrica en un 83,7% respecte l'any anterior, situant-se en 398.833 MWh, i un 32,3% per sobre de la seva mitjana històrica. En tercer lloc, destaca la conca Alta Pallaresa, on s'ha incrementat la generació en un 50%, assolint, així, 467.615 MWh, un 10% per sobre de la seva mitjana. L'augment d'aquest tipus d'energia a Catalunya s'ha assolit gràcies al volum de precipitacions que hi va haver, sobretot a la primavera, i a l'òptim aprofitament, compatibilitzat amb altres usos, de les reserves d'aigua als pantans que, durant el primer semestre de l'any van batre rècord en quantitat d'aigua acumulada a les conques.

Les conques que, en termes d'aigua acumulada, han crescut més respecte l'any anterior són, en primer lloc, la Ribagorçana, amb un 153%, seguida de la del Ter, amb un 140%, i la del Llobregat, amb un 90% més.