L'atur a les comarques gironines se situa al 10,8% l'any 2018, la taxa més baixa de Catalunya

Les comarques gironines van tancar el 2018 amb una taxa d'atur del 10,8%, el nivell més baix de les quatre demarcacions catalanes, i per sota de la mitjana de Catalunya, que va ser de l'11,75%, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA). La taxa d'atur va caure un 2,81% respecte a l'any anterior, el 2017, quan es va tancar en un 13,61%. Unes 41.600 persones estaven sense feina a les comarques gironines a finals del 2018, mentre que 343.300 estaven ocupades. Això situa la taxa d'activitat a la demarcació de Girona al 62,19%, respecte al 61,67% del conjunt de Catalunya.

Catalunya va tancar el 2018 amb 451.400 persones aturades, un 5,82% menys que l'any anterior, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicades aquest dimarts. La taxa d'atur es va situar en el conjunt de l'any a l'11,75%, una xifra que està per sota de la mitjana espanyola (14,45%) i també és inferior a la de finals del 2017, quan l'atur era del 12,63%.

El 2018 tanca per tant amb l'atur anual més baix dels últims 10 anys: l'última vegada que es va finalitzar l'any en nivells similars va ser el 2008, just abans de la crisi. Això sí, al tercer i segon trimestres del 2018 la taxa trimestral va ser menor, del 10,63% i 11,39%, respectivament.

Durant els 12 mesos de l'any passat, es van crear a Catalunya uns 75.000 llocs de treball, situant el nombre d'ocupats en els 3.391.100 respecte als 3.316.200 de finals del 2017. La taxa d'activitat, en aquest sentit, es va situar al 61,67%.

La taxa d'atur entre els homes a Catalunya al tancar l'any va ser del 10,91%, mentre que entre les dones va ser més elevada, del 12,67%. La xifra, però, és molt més elevada entre els joves: els menors de 25 anys pateixen un atur del 27,64%. En canvi, entre els 25 i els 54 anys l'atur és del 10,31% i el dels majors de 55 anys se situa al 10,62%.

D'acord amb les dades de l'EPA, un 25,5% dels aturats a Catalunya porten sense feina dos anys o més, és a dir, són aturats de llarga durada. Un 18,4% porten entre un i tres mesos buscant treball, un 16,3% entre un any i dos, un 14,7% entre tres i sis mesos, i un 11,9% entre sis mesos i un any. Els menors percentatges són entre els que hi porten menys d'un mes, un 8,4%, o els que troben feina abans (4,8%).

Pel que fa al nivell d'estudis, les dades oficials de l'INE indiquen que un 33,2% dels aturats han acabat els estudis primaris i secundaris, és a dir, l'educació obligatòria. Els segueixen els aturats amb estudis superiors, que són un 27,1% del total, i després venen els que han completat l'educació secundària complementària (Batxillerat), que representen el 17,5%, o l'educació secundària amb orientació professional (FP), amb un 10,4%. Els aturats amb educació primària són un 8,3%.

La taxa d'atur entre els estrangers a Catalunya és del 20,91%, el doble que entre els que han nascut a l'Estat, que se situa al 10,02%. Pel que fa als estrangers, l'atur entre els que tenen un passaport de la Unió Europea és del 13,27% i els que són extracomunitaris puja fins al 23,85%.

Pel que fa a l'ocupació, el sector que dona més feina a Catalunya és el dels serveis, amb un 73,2%, seguit de la indústria (18,8%), la construcció (6,4%) i l'agricultura (1,6%).