Els treballadors dels VTC accepten els 15 minuts després de reunir-se amb Calvet

Els treballadors dels VTC estarien disposats a acceptar els 15 minuts de precontractació que preveu el decret de la Generalitat, que aprovarà el Govern. Una representació de tres treballadors, entre els quals hi havia la conductora María José Delgado,es va reunir amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. Segons va explicar Delgado, el conseller els va refermar la intenció d'incloure el quart d'hora de precontractació i els ha traslladat que hi ha un projecte de llei en marxa amb «totes les parts» que tindrà en compte les reivindicacions tant del sector dels VTC com dels taxistes. Els conductors VTC i les empreses debatran si ho acaben acceptant i aixequen les protestes. Pel que fa a l'hora de marge, quedaria en mans de l'Ajuntament, però segons Delgado els van comentar que «no hi ha motius».

La Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya va reclamar que es mantinguin els llocs de treball del taxi i dels VTC en la vigília de l'aprovació del decret que ha de regular el servei de lloguer de vehicles amb conductor. El sindicat considera que és «possible» la coexistència dels dos models i reclama a l'Autoritat Metropolitana de Barcelona -que tindrà la potestat d'augmentar fins a una hora el quart d'hora genèric de precontractació del servei VTC que marcarà el decret del Govern- que abans de prendre qualsevol iniciativa tingui en compte totes les parts implicades, «especialment» els treballadors que poden resultar afectats de la decisió.

Aquesta regulació ha provocat que les empreses de VTC hagin amenaçat amb expedients de regulació d'ocupació i amb marxar de Catalunya.