CCOO exigeix derogar les reformes laborals i apujar els sous per conveni

El secretari general de Comissions Obreres (CCOO) de Catalunya, Javier Pacheco, va reclamar ahir que cap conveni se situï per sota dels 14.000 euros anuals, cosa que significaria un salari mínim de 1.000 euros al mes en 14 pagues. Va advertir que «un conveni col·lectiu no és un simple tràmit administratiu» i en aquest sentit va apel·lar a disputar «la nostra riquesa produïda per la nostra força de treball». També va remarcar que en l'actualitat el 28% de les famílies amb fills viuen en pobresa extrema, cosa que demostra que els salaris no són dignes.

Per a combatre aquest fenomen, el secretari general de CCOO a Catalunya va exigir al Govern la derogació dels aspectes de les reformes laborals del PSOE i el PP que preacordaren el desembre passat en les Taules de Diàleg Social. També va llançar un missatge a les patronals, perquè compleixin els acords en matèria de negociació col·lectiva. El 2018 va tancar amb un increment del 2,08% dels salaris per conveni i aquesta tendència s'ha de portar a tots els convenis col·lectius per reconduir la recuperació salarial, segons Comissions Obreres.

També el secretari general a les comarques gironines, Bartomeu Compte, va insistir en la necessitat de «millorar els salaris i de derogar la reforma laboral».

CCOO de Catalunya ha organitzat diverses assemblees territorials en el marc del procés de mobilització davant les organitzacions empresarials i el Govern, pel compliment dels acords en matèria salarial en el diàleg social i per la modificació de la reforma laboral i la millora del sistema públic de pensions.

Aquestes assemblees van començar ahir a Girona i s'allargaran fins al 22 de febrer, que se celebrarà a Vilanova i la Geltrú l'última de les nou sessions previstes. L'objectiu és plantejar mobilitzacions perquè s'apliquin els acords pactats en matèria salarial, la derogació de la reforma laboral, aconseguir pensions dignes i avançar en igualtat. En aquest últim aspecte, Comissions Obreres va recordar les lluites feministes de l'any passat i anuncien la preparació d'una gran vaga i mobilització als carrers per al pròxim 8 de març.