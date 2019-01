El conseller Calvet proposa controlar la transmissió de llicències de taxis i de VTC

El Govern es proposa controlar la transmissió de llicències de taxis i vehicles de lloguer amb conductor (VTC), i es planteja crear un fons econòmic, sustentat amb algun tipus de taxa, per regular el mercat de llicències i afrontar la reforma del sector. El conseller de Territori de la Generalitat, Damià Calvet, va assegurar que vol que la futura llei catalana de regulació integral dels serveis de transport de viatgers en vehicle turisme (taxi i VTC) se sotmeti a consulta pública «abans de l'abril», per iniciar tot seguit la seva tramitació.

La idea del Govern és que la transmissió d'una llicència de taxi o de VTC, que ara depèn de l'acord entre dos particulars, passi a estar regulada per l'administració catalana, de manera que quan el propietari d'alguna d'aquestes llicències es jubili i vulgui transmetre la seva llicència, aquesta passi a mans de l'administració.

Salvant les distàncies, Calvet va dir que passaria igual que amb els carnets del FC Barcelona. «Quan un soci el deixa, el club el recupera per tornar-lo a oferir», una fórmula que va frenar «l'especulació», va argumentar. D'aquesta forma, l'administració hauria de tenir en compte, per exemple, el preu pagat per aquesta llicència pel propietari i d'altres qüestions com l'amortització.

Calvet també va deixar clar que la llei catalana ha d'abordar aspectes com quantes llicències hi ha d'haver a Catalunya -ara n'hi ha 14.000 de taxis i 2.400 de VTC-, i va admetre que el conflicte entre taxis i VTC ha accelerat la preparació d'aquesta llei catalana.

Pel que fa a l'advertència de les empreses de VTC de portar a terme acomiadaments per l'entrada en vigor del decret del Govern que obliga a reservar un vehicle d'aquest tipus amb 15 minuts d'antelació, Calvet va retreure a aquestes empreses que anunciïn un «ERO preventiu».

«No es poden anunciar acomiadaments abans que el decret s'aprovi. Creiem que els 15 minuts d'antelació amb els quals caldrà contractar el servei d'un VTC són raonables», va dir el conseller, que va assenyalar que no tenia constància que cap expedient de regulació estigués ja «en marxa».

«No ens semblaria bé que se suprimissin llocs de treball si no hi ha un efecte directe sobre les empreses», va afegir el conseller, convençut que la precontractació de 15 minuts aprovada pel Govern és una mesura «proporcional».

Els taxistes van celebrar ahir l'aprovació del decret que regula els VTC, i que imposa una precontractació de 15 minuts i que entrarà en vigor divendres. En un comunicat, l'associació Élite Taxi va assegurar que ara és responsabilitat de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) «posar en funcionament un reglament que verdaderament permeti establir legalment la diferenciació de sectors», fins a l'hora de precontractació, i acabar amb el que ells consideren una «invasió il·legal».