Les hipoteques a Girona registren el millor novembre des de 2010

La signatura d'hipoteques a les comarques gironines va registrar el millor mes de novembre des de 2010. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) es va produir un increment del 20% respecte de 2017, en passar de 564 de fa un any a les 681 hipoteques comptabilitzades fa dos mesos. Malgrat tot, el novembre va deixar una caiguda de mes del 14% respecte a l'octubre.

Pel que fa a Catalunya, la signatura d'hipoteques continua creixent respecte al 2017, però ha moderat el ritme. El mes de novembre es van registrar a Catalunya 5.363 hipoteques, una xifra que suposa un 25% més que al novembre del 2017. L'augment anual, però, és menor que el registrat a l'octubre, quan la pujada va ser del 40%. A nivell mensual, el novembre del 2018 es van signar un 7,7% menys d'hipoteques que a l'octubre del mateix any. Pel que fa al capital prestat, el mes de novembre passat es van donar hipoteques a Catalunya per valor de 802.948.000 euros, un 33% més que en el mateix mes de l'any 2017, però un 9,4% menys mes a mes.

A nivell espanyol, el nombre d'hipoteques constituïdes per habitatges el novembre del 2018 va ser de 28.835, un 14,2% més que al novembre del 2017. A nivell mensual, com passa a Catalunya, se'n van signar menys mes a mes, amb una variació del -5%.

L'INE recorda que es tracta d'hipoteques procedents d'escriptures públiques dutes a terme anteriorment, per la qual cosa encara no s'aprecia l'impacte que va poder tenir la sentència del Tribunal Suprem, publicada el 18 d'octubre, que establia que els bancs i no el client havien d'abonar l'impost d'Actes Jurídics Documentats (AJD).

Aquesta decisió va ser rectificada per l'alt tribunal el 6 de novembre, però en el període transcorregut entre totes dues sentències es va registrar una certa paralització de les hipoteques concedides pels bancs, segons van advertir aleshores les fonts del sector.

D'acord amb les dades difoses aquest dimecres per l'INE, l'import mitjà de les hipoteques sobre habitatges va créixer un 5,5% respecte al novembre del 2017, fins als 130.651 euros, mentre que el capital prestat va pujar un 20,4% en taxa interanual, fins a situar-se als 3.767,3 milions d'euros.