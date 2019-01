Naturgy (Gas Natural) va perdre 2.822 milions el 2018 per la depreciació d'actius

Naturgy, l'antiga Gas Natural Fenosa, va perdre 2.822 milions el 2018, davant dels guanys de 1.360 milions del 2017, a causa de la depreciació d'actius de generació d'electricitat per valor de 4.851 milions que va portar a terme en el primer semestre de l'any.

En una comunicació a la CNMV, la companyia ha precisat que, sense tenir en compte aquest ajust comptable, hauria obtingut un benefici de 1.245 milions d'euros, un 57% superior al resultat net ordinari del 2017.

La companyia catalana, liderada des de fa gairebé un any per Francisco Reynés, va tancar l'exercici amb un benefici brut d'explotació o Ebitda de 4.019 milions, un 3% superior al del 2017, encara que la multinacional matisa que, en termes ordinaris, l'Ebitda hauria arribat als 4.413 milions, un 11,8 % més.

En un comunicat, Naturgy ha ressaltat aquest dimecres que "ja ha començat a cristal·litzar el valor en el seu compte de resultats" només sis mesos després de presentar el seu pla estratègic fins a 2022, en el que va prometre elevar el seu dividend fins als 1,59 euros per acció aquell any.

De fet, la multinacional va destinar 1.500 milions a remunerar als seus accionistes ja el 2018 mitjançant el dividend i el programa de recompra d'accions, fet que suposa un 50% més que el 2017.

"Hem establert les bases per afrontar la transformació del grup, reposicionar el negoci de cara a la transició energètica i aconseguir els objectius fixats en el nou full de ruta", ha assegurat Reynés.

En la documentació remesa a la CNMV, la companyia destaca que 2018 ha estat marcat per un "sòlid comportament del negoci de Gas i Electricitat, que ha estat parcialment mitigat per elements no ordinaris i l'impacte negatiu dels tipus de canvi", que ha tingut un efecte negatiu de 218 milions sobre l'Ebitda.

Per negocis, el de Gas i Electricitat va aportar 1.360 milions a l'Ebitda, un 38,8% més; el d'infraestructures a Europa, Orient Mitjà i Àfrica -que inclou les xarxes de gas i electricitat- va generar 1.802 milions, un 1,8% més, mentre que aquell mateix negoci a l'Amèrica del Sud va aportar 791 milions, un 7,9% menys, i a Nord-amèrica va suposar 232 milions, un 15% menys.

D'una altra banda, Naturgy ha ressaltat que el 2018 va generar 5.500 milions d'euros de caixa gràcies a la positiva evolució del negoci i a les desinversions d'actius no estratègics.

La multinacional va invertir 2.321 milions l'any passat, un 30 % més, i d'aquesta quantitat 1.638 milions corresponen a projectes de creixement orgànic.

La companyia ha reforçat la seva presència en renovables durant 2018, amb un parc eòlic a Austràlia i dos projectes fotovoltaics al Brasil, i té previst invertir en nova capacitat renovable un total de 663 milions durant 2019.

D'una altra banda, Naturgy ha renovat el 2018 el contracte de subministrament de gas amb l'algeriana Sonatrach i ha aconseguit un laude favorable del Ciadi contra Egipte en el conflicte per la planta de liqüefacció de Damietta.

"Els resultats del 2018 mostren una evolució positiva dels negocis, però serà durant els pròxims anys quan veurem una millora més substancial de resultats a mesura que avancem en l'execució del pla", ha assegurat Reynés.

En aquesta línia, Naturgy també constata avenços en el seu pla d'eficiències. Dels 500 milions d'estalvis en la seva estructura corporativa que s'ha proposat arribar al 2022, ja ha aconseguit concretar 110 milions, encara que per aconseguir aquest estalvi estructural ha hagut de destinar 180 milions.

Al tancament del 2018, el deute financer de Naturgy ha arribat als 13.667 milions, un 10% menys que el 2017.

També des de 2018 la companyia ha posat en marxa una nova estructura organitzativa basada en una gestió més simple i en la que els negocis tenen més autonomia.

Naturgy té com principals accionistes a Criteria Caixa (25,5%), el fons d'infraestructures GIP, amb un 20%, i el fons de capital risc CVC, aquest últim de la mà de Corporació Alba, amb un altre 20%.